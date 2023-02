Ricaduta e infortunio muscolare: miraggio Roma

Ricaduta e infortunio muscolare: la Roma adesso potrebbe essere un miraggio per il giocatore. All’Olimpico si gioca tra un mese esatto

Ennesimo infortunio in questa stagione ad un mese esatto dalla Roma. Non c’è pace per Mimmo Berardi, attaccante del Sassuolo, sostituto dopo undici minuti contro l’Udinese. Il giocatore di Dionisi ha avuto un problema muscolare, forse una ricaduta, che lo potrebbe mettere out per un poco di tempo.

E Roma-Sassuolo è in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 12 marzo. Al suo posto è entrato Bajrami, ma sicuramente, anche per il momento che stava vivendo l’attaccante calabrese, questa è una perdita importante per gli emiliani. Devi esami strumentali, ovviamente, verranno fatti nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani. Ma l’allarme in casa neroverde è già scattato.

Ricaduta per Berardi, Roma a rischio

Come detto il Sassuolo arriverà all’Olimpico tra un mese esatto, il prossimo 12 marzo. E la partita d’andata è sicuramente ricordata per quanto successo alla fine del match, con Mourinho che praticamente ha messo fuori rosa Karsdorp. Un pareggio arrivato dopo la rete di Abraham che aveva mandato avanti i giallorossi. Ma poi una disattenzione difensiva aveva permesso alla squadra di Dionisi di strappare un punto.

Da quel momento in poi l’esterno olandese non ha visto più il campo e anche ieri, Mourinho, ha deciso di lasciarlo fuori nonostante quelle che sembravano delle intenzioni diverse. Ma così non è stato.