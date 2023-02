Nonostante la campagna acquisti invernale faraonica il Chelsea stenta a decollare in Premier League. Nell’ultimo turno non è andato oltre il pareggio contro il West Ham e la zona Champions League dista adesso ben dieci punti. Il flop è dietro l’angolo, così come l’esonero dell’allenatore Potter: i tifosi del Chelsea hanno già perso la pazienza e in molti sui social hanno chiesto a gran voce il ritorno di Mourinho.

