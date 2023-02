Europa League, Roma e Juventus: UFFICIALE la partita trasmessa in chiaro

Europa League, dove vedere le partite europee di Roma e Juventus: solo una verrà trasmessa in chiaro, ecco tutto quello che devi sapere

Finalmente ci siamo, dopo tanta attesa finalmente riparte l’Europa League. Tra i protagonisti a sorpresa di questa competizione troviamo la Juventus, fresca di “retrocessione” dalla coppa dalle Champions League, che cercherà di giocarsi le sue carte per arrivare fino in fondo in questa competizione.

Gli uomini di Max Allegri sono senza alcun dubbio tra i favoriti per la vittoria finale, ma dovranno riuscire a ritrovare la migliore versione di loro stessi se davvero vogliono centrare un obbiettivo che garantirebbe loro l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Dall’altra parte invece abbiamo la formazione guidata da José Mourinho, che si trova in una situazione del tutto diversa da quella dei rivali bianconeri. La rosa a sua disposizione ha dimostrato qualche limite tecnico e l’assenza di una panchina lunga in grado di reggere le due competizioni, soprattutto dopo l’addio di Nicolò Zaniolo, partito direzione Istanbul senza però poter essere sostituito.

Anche la Roma però ha l’obbligo morale di crederci e di provare ad arrivare il più lontano possibile in questa competizione. Le partite delle due italiane saranno seguitissime.

Europa League, la Juventus in diretta tv in chiaro su TV8

Ritorna finalmente l’Europa League, e tornano soprattutto le notti europee. La Roma è chiamata alla doppia sfida contro gli austriaci del Salisburgo, mentre Max Allegri ha un turno molto abbordabile contro i francesi del Nantes.

Entrambe le squadre partono favorite, ma non devono commettere il madornale errore di sottovalutare l’avversario, soprattutto la Roma che dopo la partita di Coppa Italia contro la Cremonese non può più permettersi passi falsi simili.

Entrambe le partite sono previste per giovedì 16 febbraio, la Juventus giocherà alle 21:00, mentre la Roma di José Mourinho scenderà in campo in terra austriaca alle 18:45. La partita della Juventus verrà trasmessa sul canale 8 del digitale terrestre, ovvero il canale Tv8. Disponibile anche lo streaming gratuito sul sito dell’emittente.

La partita della Roma sarà visibile invece per i soli abbonati Sky e Dazn, piattaforme che in Italia detengono i diritti televisivi delle partite di Europa League.