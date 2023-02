Roma, Karsdorp è a Trigoria: la decisione finale di Mourinho

Roma, Karsdorp in gruppo: il difensore olandese si è allenato con il resto della squadra. Mourinho ha deciso in questo modo

Giovedì c’è il Salisburgo, in Europa League, per una partita che vale tanto per la Roma di Mourinho. Una partita che potrebbe regalare il passaggio del turno nella manifestazione europea contro una squadra, quella svizzera, che comunque è scesa dalla Champions. Insomma, un impegno tutt’altro che agevole.

E Mourinho vorrebbe giocarsela al meglio, magari ritrovando qualcuno. Uno di questi è sicuramente Spinazzola che oggi a Trigoria ha lavorato con il resto del gruppo. E anche Karsdorp ha fatto lo stesso. L’olandese, dopo la gara contro il Sassuolo, non ha più rimesso piede in campo. Ma forse, in questo momento, viste le necessità della squadra, potrebbe di nuovo trovare una convocazione.

Roma, la decisione di Mourinho

Sì, Mourinho a quanto pare ci starebbe pensando a portarlo almeno in panchina. Mettendo da parte l’ascia di guerra. Tiago Pinto, nel corso della sessione invernale di mercato ci ha provato in tutti i modi a cederlo, ma non c’è riuscito anche per via dell’alto stipendio del giocatore che con la Roma guadagna oltre 2 milioni di euro. Soldi che il Monza, una delle squadre che sembravano maggiormente interessate al giocatore, non ha voluto investire.

Le altre, invece, tra le quali anche la Juventus, lo volevano in prestito. E basta. Una soluzione che il gm portoghese non ha preso minimamente in considerazione. E allora, alla fine, Karsdorp è rimasto a Trigoria, sperando di giocarsi qualcosa da qui alla fine della stagione. Intanto, forse, e ribadiamo forse, potrebbe rientrare tra i convocati. Deciderà Mourinho che mercoledì parlerà in conferenza stampa. E se ne capirà sicuramente di più.