Esonero in Serie A, pazienza finita: può saltare un’altra panchina

L’ultima sconfitta potrebbe costare caro: l’ipotesi di un esonero non è affatto da trascurare e potrebbe prendere quota nel corso delle prossime ore.

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo e le sorprese di certo non mancano. Dopo aver chiuso il proprio 2022 con più ombre che luci, la Roma di José Mourinho sembra aver attaccato nuovamente la spina, trovando una buona continuità di rendimento e prestazioni.

A dispetto del punto conquistato al “Via del Mare” contro il Lecce, Abraham e compagni hanno creato almeno 5-6 nitide palle goal. Soltanto i provvidenziali interventi di Falcone, protagonista di almeno tre parate sensazionali su Abraham, hanno impedito alla compagine di Mou di ribaltare la contesa. Come ammesso dallo Special One nelle dichiarazioni del post partita, però, il Lecce con le unghie e con i denti ha conquistato un punto prezioso per la propria classifica. La lotta salvezza, del resto, è sempre più accesa e il recente successo dell’Hellas Verona ai danni della Salernitana ha permesso agli scaligeri di rosicchiare punti di vitale importanza.

Salernitana, a rischio la panchina di Nicola: le ultimissime

Grazie alla rete messa a referto da Ngonge nella prima frazione di gioco i gialloblu hanno compiuto un deciso balzo in avanti, guadagnando due punti preziosi sullo Spezia e non solo. L’Hellas ha praticamente trascinato la Salernitana nei bassifondi della classifica: i granata, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque apparizioni stagionali, sono fermi a 21 punti, a soli quattro punti di vantaggio sull’Hellas terzultimo. Scenario che sta mettendo sempre più a rischio la panchina di Nicola, che di fatto era già esonerato qualche settimana fra, prima del clamoroso dietrofront di Iervolino.

Si prospettano ore di intense riflessioni in casa Salernitana. La posizione di Nicola è tutt’altro che salda e la possibilità di un esonero ha ripreso quota dopo gli ultimi risultati. A margine della sfida del “Bentegodi” il tecnico dei campani, pur rammaricandosi per la sconfitta, ha provato comunque a tenere alta la guardia. Un eventuale esonero, però, è un’opzione tutt’altro che utopistica. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità in merito.