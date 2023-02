Calciomercato Roma, anticipo Pinto in Serie A: prezzo fissato

Calciomercato Roma, intrigo giallorosso e base d’asta fissata. Pinto non perde tempo, gli ultimi aggiornamenti.

Le diverse conferenze stampa di queste settimane ci hanno restituito diverse consapevolezze. Questo a partire dalle parole di Tiago Pinto poco dopo la chiusura del calciomercato invernale e all’indomani della cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, dal gm presentata come una soluzione ideale che non lo ha però soddisfatto appieno, soprattutto alla luce di tempistiche che hanno impedito di garantire a Mou una valide alternativa.

La seconda parte di stagione, non poco impegnativa e affascinante, sarà infatti affrontata dai giallorossi senza un giocatore che, nel bene e nel male, aveva rappresentato almeno sulla carta uno dei più importanti della compagine tutta. Poche le responsabilità del club e della società a detta di alcuni; più numerose secondo chi invece creda che la vicenda andasse gestita anzitempo, lavorando soprattutto sul fronte contrattuale. Ciò che è certo, al di là della facilità di esprimere pareri con il senno del poi, è il fatto che Tiago Pinto e colleghi abbiano sempre lavorato per il bene della Roma, attualmente sulla lista delle priorità di Friedkin e adepti anche in vista del futuro.

Calciomercato Roma, base d’asta fissata: il prezzo di Hjulmand

Quest’ultimo sembra destinato ad essere ancora ricco di plurime sorprese, alla luce di diverse incertezze che attualmente interessano il mondo giallorosso. La posizione di Mou rappresenta certamente una delle vicende più calde, soprattutto dopo l’ennesima dichiarazione di un José che sembra voler generare mediaticamente una certa attenzione ai Friedkin.

Sul fronte entrate e uscite, qualcosa sembra già muoversi in queste settimane, al netto dell’importante distanza che ci separa dall’inizio della campagna acquisti estiva. Giusto evidenziare, infatti, come le grande operazioni di mercato si siano sovente concretizzate soprattutto grazie alla capacità degli addetti ai lavori di muoversi con il giusto margine di anticipo. In tale ottica, dunque, si leggano i già segnalati contatti avviati dalla Roma con il Lecce per il centrocampista Morten Hjulmand.

Il presidente Corvino non si opporrebbe ad una possibile cessione, purché questa avvenga alle condizioni da lui dettate. Ai piani alti della società salentina sanno bene della grande richiesta per il proprio gioiellino e, come riportato da Daniele Longo, la base d’asta fissata è di 20 milioni di euro. Approfondimenti più importanti sono rimandati al futuro prossimo.