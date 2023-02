Calciomercato Roma, accordo ufficiale: Pinto e la Juve prendono nota

Calciomercato Roma, l’intesa è stata suggellata con una stretta di mano definitiva. La fumata bianca potrebbe risultare decisiva.

La sconfitta patita contro il Salisburgo, per come è maturata, non può non lasciare l’amaro in bocca in casa Roma. Abraham e compagni hanno sprecato almeno quattro nitide palle goal che avrebbero potuto imprimere un’altra piega alla gara.

Servirà una gara di ritorno di assoluto valore per riuscire a recuperare il passivo e centrale la qualificazione agli ottavi di Europa League. Nel frattempo, però, i giallorossi si stanno preparando alla sfida di campionato contro il redivivo Hellas Verona. Gli scaligeri sono reduci dall’importantissimo successo ottenuto al “Bentegodi” contro la Salernitana che ha tenuto vive le speranze salvezza.

Tiago Pinto, intanto, sta continuando ad attenzionare diversi profili per capire eventualmente quale traccia monitorare con interesse nel corso delle prossime settimane. Uno dei reparti che il GM della Roma vuole rinforzare è sicuramente il pacchetto difensivo. In attesa con certezza le tempistiche del rinnovo di Smalling, infatti, Pinto ha sondato diversi difensori.

Calciomercato Roma, accordo ufficiale Siviglia-Gattoni: gli andalusi fuori dalla corsa N’Dicka?

Nella lista dei desideri della Roma già da diverso tempo figura anche Evan N’Dicka. Il centrale francese classe ’99 dell’Eintracht Francoforte è reduce da due stagioni importanti. Forza fisica, padronanza tecnica e qualità nel far ripartire da dietro l’azione sono caratteristiche che si addicono molto bene alle esigenze del calcio moderno. N’Dicka è poi legato al club di Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sulle tracce del difensore transalpino ci sono da tempo Roma e Juventus, che hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

N’Dicka ha però catalizzato l’attenzione soprattutto in Liga, seguito dal Barcellona, con il quale si vocifera che abbia già trovato un accordo di massima, ma non solo. Anche il Siviglia di Monchi ha provato a capire eventuali margini di manovra, salvo poi dirottare altrove le proprie attenzioni.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il club andaluso ha ufficializzato l’acquisto di Federico Gattoni. Il difensore argentino ha firmato un contratto fino al 2027 e si legherà al club andaluso a partire dal primo luglio 2023. L’acquisto di Gattoni chiaramente non esclude a prescindere quello – eventuale – di Ndicka. Chiaramente, però, il club spagnolo potrebbe avere meno interessi ad affondare il colpo per il difensore che sta facendo letteralmente impazzire le big di Serie A.