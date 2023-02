Calciomercato Roma: la firma tarda ad arrivare e c’è così il forte inserimento di un’altra italiana, ovvero il Milan di Pioli.

La Roma si gode il momentaneo quarto posto, che vorrebbe dire l’accesso diretto alla prossima Champions League, risultato fondamentale nel piano di crescita del club che i Friedkin hanno in mente.

Partecipare alla coppa dalle grandi orecchie porterebbe non solo tantissimo blasone alla società, ma la rilancerebbe anche a livello economico visti gli enormi introiti di questa competizione. Basti pensare che in occasione di Milan-Tottenham lo stadio San Siro ha fatto registrare un tutto esaurito da oltre 9 milioni di euro, che per le casse delle società italiane rappresenterebbe più di una boccata di ossigeno.

Ma prendere parte alla Champions non rilancia solo il lato economico, bensì anche quello sportivo. Da tempo ormai si sa, i calciatori migliori vogliono giocare questa coppa, e spesso decidono un loro trasferimento anche in base a questa possibilità, ecco perché prenderne parte significherebbe avere un maggiore appeal nell’acquisto dei calciatori.

Proprio in chiave mercato qualcosa si è mosso per i giallorossi, ma purtroppo in negativo. La firma tarda ad arrivare e c’è l’inserimento a sorpresa del Milan di Pioli.

Calciomercato Roma, firma rimandata: irruzione Milan

Uno degli obbiettivi di mercato della Roma è da tempo Houssem Aouar. Il francese è in scadenza con il Lione e non rinnoverà il suo contratto, tuttavia il calciatore non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.

Una delle principali candidate per firmare il talento francese è il Betis Siviglia, che la Roma ha affrontato in Europa League, che da tempo sta cercando di convincerlo al trasferimento in Spagna.

Su di lui però – come riporta il sito internet “Relevo” – c’è forte l’interesse del Milan, che ha già parlato con l’entourage del giocatore, il quale potrebbe gradire la destinazione Milan, soprattutto nel caso che gli uomini di Pioli conquistino l’accesso alla prossima Champions League.

Tuttavia i rossoneri non hanno intenzione di prenderlo prima di sfoltire la rosa. Uno dei principali nomi indicati come partenti è quello di Brahim Diaz, lo spagnolo quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere affidabile, tuttavia i continui problemi fisici, ed un ruolo in cui nel Milan c’è molta concorrenza non lo hanno fatto esprimere con continuità.

La Roma continua ad osservare interessata in direzione di Aouar, che in ogni caso non ha ancora firmato nulla col Betis, come riportato da altre fonti: prenderà una decisione ad aprile e nel frattempo c’è il tempo per riportarsi in vantaggio, battagliando col Milan.