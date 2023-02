Mourinho ne ha per tutti: “A fine stagione dirò tante cose”

Roma-Verona, ecco le parole di José Mourinho dopo la vittoria di misura dei giallorossi allo stadio Olimpico. Ecco cosa è successo dopo il triplice fischio

La Roma conquista tre punti importantissimi in casa contro l’Hellas Verona. I giallorossi, grazie alla prima rete di Ola Solbakken con la maglia della Roma, si confermano al terzo posto in classifica. La squadra di José Mourinho approfitta del passo falso dell’Atalanta, sconfitta in casa dal Lecce. Ecco le parole del tecnico portoghese a fine gara.

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, José Mourinho è intervenuto ai microfoni DAZN. Il tecnico portoghese, subito dopo il triplice fischio, ha riunito tutta la squadra a metà campo per un discorso accorato. Ecco le parole dello Special One, che parte dal discorso alla squadra dopo il triplice fischio: “Ho fatto i complimenti a quelli che hanno vinto, hanno vinto tutti loro. Mancavano solo Darboe, Dybala e Abraham, che è andato in ospedale. Hanno vinto con uno spirito di gruppo fantastico.” Il tecnico della Roma poi lancia un chiaro messaggio ai tifosi giallorossi: “Se è sold-out come con il Bodo, lo stadio vince da solo, oggi invece sono arrivati dei fischi quando un ragazzo ha sbagliato un paio di palloni. La gente non capisce.”

Roma-Verona, Mourinho senza freni dopo la vittoria dell’Olimpico

Il messaggio ai giornalisti: “Voi non aiutate, tutti gli altri sono fenomeni mentre noi vinciamo solo perché abbiamo fortuna o segniamo su palla inattiva. Io non ho bisogno di parole belle, i giocatori sì.”

Sul bilancio stagionale della Roma: “Parliamo a fine stagione, che avrò tanto da dire. Ora non è il momento di parlare. Non ho mai dato un’intervista da quando sono arrivato, parlo a voi, prima e dopo la partita, perché sono obbligato a farlo.” Il tecnico portoghese ne ha avuto per tutti dopo la vittoria di misura contro il Verona di Zaffaroni.