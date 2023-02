Roma-Salisburgo: preoccupano le condizioni fisiche di Abraham, ecco il nuovo bollettino medico che allarma Mourinho e la Roma

La stagione di Tammy Abraham sta proseguendo abbastanza sottotono rispetto a quanto ha dimostrato lo scorso anno. Il suo arrivo dal Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni aveva suscitato scalpore tra i più scettici, ma soprattutto tra chi non seguiva spesso la Premier League.

L’inglese veniva infatti da due stagioni in cui risultò come miglior marcatore del Chelsea, entrambe le volte superando la doppia cifra. L’anno precedente invece è stato uno dei protagonisti assoluti del ritorno dell’Aston Villa nella massima serie inglese, grazie ai suoi gol e alle sue giocate.

Dopo un avvio sfortunato in cui solo i legni riuscivano a fermarlo Abraham si è definitivamente sbloccato, facendo registrare oltre 20 gol nel suo primo anno in giallorosso, risultando uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Conference League, primo titolo europeo della storia della Roma.

Purtroppo quest’anno l’attaccante sta vivendo un nuovo periodo di appannamento, in cui non riesce a concretizzare le tante occasioni da gol che gli capitano tra i piedi, come è successo ad esempio all’andata in Austria contro il Salisburgo quando si trovò a tu per tu con il portiere. Durante l’ultima partita di campionato inoltre è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo, a causa di un colpo al volto ricevuto da un compagno di squadra.

Roma-Salisburgo, Abraham senza pace: il nuovo bollettino medico

Giovedì si giocherà il ritorno di Europa League tra Roma e Salisburgo, con i giallorossi chiamati alla rimonta dopo la bruciante sconfitta per 1-0 al novantesimo dopo aver dominato la gara. Mourinho dovrà fare ancora i conti con una squadra incerottata: su tutti preoccupa Dybala, ma anche l’impiego di Abraham non è sicuro al 100%.

Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, Abraham nel pomeriggio è stato sottoposto ad un controllo post operatorio. Al momento purtroppo permane un lieve edema intorno alla palpebra inferiore sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno ma ogni previsione sul suo utilizzo contro il Salisburgo rischia al momento di essere prematura.