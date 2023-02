Calciomercato Roma, 20 milioni e ritorno di fiamma: sfida all’Inter

Calciomercato Roma, sfida all’Inter e almeno 20 milioni per portarlo dalla Premier League alla corte di Mourinho. Gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime ore sono state non poco frenetiche in casa giallorossa, alla luce delle dichiarazioni di un José Mourinho che, dopo la vittoria con il Verona, non ha perso occasione per mandare chiari e precisi messaggi alla società e non solo.

Nel pieno rispetto di un istrionismo e capacità mediatiche che ormai lo connotano da tempo, dopo l’imposizione sui gialloblù, lo Special One ha toccato tutta una serie di punti che hanno generato discussioni e un pizzico di preoccupazione.

Il riferimento non è solo alle parole spese per Edoardo Bove e, più in generale, alle esternazioni del mister nei confronti del pubblico romanista, reo a sua detta di non aver supportato tanto quanto necessario e meritato da una squadra che da tempo sta facendo gli straordinari per continuare a restare ancorata ai propri obiettivi.

Se tale spezzone dell’intervista non è passato certamente inosservato e, anzi, è stato passibile di plurime interpretazioni, esso non ha comunque fatto passare in secondo piano una delle battute più importanti di Mourinho, arrivata poco prima di terminare l’intervista e basata sulla falsariga delle esternazioni giunte già nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Chalobah: sfida all’Inter in estate

Ci riferiamo a quel: “Parlo a fine stagione, ho tante cose da dire“. Una frase lapidaria e dal sapore ibrido, quasi premonitore, che sta generando non poche previsioni o rumors all’ombra del Colosseo. Ciò che è certo, ad oggi, è che José resta attentissimo sul momento attuale e sui tanti impegni che esso propone, in campo europeo e non solo.

José non ha mai perso occasione di sottolineare in modo più o meno implicito un anelito al confronto con i Friedkin, finalizzato al comprendere progetti e idee future, sostrato fondamentale per valutare i presupposti di una sua permanenza nella Capitale ancora a lungo.

Le defezioni della squadra restano numerose e, restando sul solo ambito mercato, non poche operazioni saranno necessarie per permettere a José di poter contare su uno scacchiere migliorato e implementato per quello che verrebbe ad essere il suo terzo anno giallorosso.

Quest’ultimo dipende da piazzamenti e visioni della società, da espletare quanto prima. Sul fronte mercato, come dicevamo, molte novità sono certamente previste. Tra queste, non si sottovaluti quella legata al rinforzo delle retrovie capitoline.

Secondo Calciomercatoweb.it, infatti, anche la Roma potrebbe tentare un affondo per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea fresco di rinnovo fino al 2028 e valutato circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, consapevole di dover ovviare alla partenza di Skriniar ma al contempo conscia che la stessa Roma potrebbe farci un pensierino, soprattutto in caso di addio a Chris Smalling.