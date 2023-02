Colpo da 50 milioni: Roma e Juventus sbloccate, domino lampo

Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter: l’assalto al nerazzurro potrebbe rappresentare un’ottima notizia per i giallorossi. Ecco perché.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto contro l’Hellas Verona, per la Roma di José Mourinho è già tempo di vigilia di Europa League. I giallorossi vogliono provare a ribaltare il confronto con il Salisburgo, che si presenta all’Olimpico forte dello 0-1 dell’andata.

Servirà la classica partita perfetta per la compagine capitolina, che in occasione dell’ultima uscita di campionato sono riusciti a trovare nuova linfa dalle corsie esterne. Soprattutto la prestazione di Leonardo Spinazzola non è passata inosservata, con l’ex Juve che ha creato costantemente i presupposti per una superiorità numerica sull’out mancino che non sempre è stato capitalizzato. Più incerta, invece, la prova di Rick Karsdorp il cui futuro resta comunque ancora tutto da decifrare. La rottura con l’ambiente è ormai alle porte. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, però, non sono esclusi nuovi colpi di scena. Parallelamente, infatti, Tiago Pinto si sta muovendo sotto traccia per valutare eventualmente la fattibilità di svariate operazioni.

Calciomercato Roma, Arsenal su Dumfries: via libera Fresneda?

Non è un caso infatti che la Roma già da diverso tempo abbia messo gli occhi su Ivan Fresneda. Il terzino iberico classe ‘2004 in forza al Real Valladolid si è reso protagonista di un paio di stagioni esaltanti. Prestazioni di un certo tenore che ne hanno fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione, calamitando molte attenzioni in giro per l’Europa. La Juventus, il Real Madrid e l’Arsenal stanno monitorando la situazione pronte ad intervenire qualora dovessero aprirsi gli spiragli giusti. Tuttavia i Gunners potrebbero ben presto virare su altri profili.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, i londinesi avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi anche per Denzel Dumfries, oggetto del desiderio da diversi mesi anche del Manchester United. L’Inter non considera incedibile l’olandese soprattutto se dovesse arrivare un club disposto a mettere sul piatto almeno 50 milioni di euro. L’Arsenal vorrebbe regalare ad Arteta un esterno importante per rimpolpare la propria batteria di cursori di fascia. Chiaramente se i Gunners dovessero affondare il colpo per Dumfries mollerebbero inevitabilmente la presa per Fresneda, fornendo indirettamente un assist, tra le altre, anche a Juve e Roma.