Calciomercato Roma, Corvino su Hjulmand: “Abbiamo dovuto fermarli”

Calciomercato Roma, Corvino ha parlato di Hjulmand, confermando l’interesse delle big: “Abbiamo dovuto fermarli”

Pantaleo Corvino è uno di quelli che hanno fatto la storia del mercato. Adesso al Lecce, il direttore sportivo dei salentini ha nelle mani qualche elemento importante. Uno di questi, come vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe interessare, eccome, alla Roma.

Un colpo per la prossima stagione. Ma il direttore salentino, che ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, ha sottolineato come già a gennaio le big del campionato italiano si siano mosse per il gioiellino. Offerte rispedite tutte al mittente da parte del Lecce, che hanno come obiettivo quello di prendersi una salvezza che sarebbe senza dubbio straordinario. Ecco insomma le parole di Corvino che ha parlato in esclusiva.

Calciomercato Roma, le parole di Corvino

“Non posso smentire né confermare che le grandi abbiano cercato Hjulmand. Ora però dobbiamo essere tutti concentrati, ma non posso smentire che ci sia tanto interesse su di lui e quei club che si sono avvicinati abbiamo dovuto fermarli, ora c’è l’obiettivo salvezza e non vogliamo distrazioni da parte di nessuno”. Queste le parole di Corvino, che poi ha continuato.

“Abbiamo un traguardo primario che sarà molto importante per la vita futura del club: consolidarsi in Serie A. Questo si può fare mantenendo un modo di lavorare in questo modo, la nostra priorità è quella di arrivare al 4 giugno e fare questo miracolo”. In ogni caso, Hjulmand, alla fine della stagione lascerà quasi sicuramente i salentini. E la Roma è una delle candidate per portarlo via dalla Puglia. Sarebbe un bel colpo per i giallorossi. Anche se il prezzo non è in saldo. Su questo ci sono pochi dubbi.