Calciomercato Roma, aspetta Mourinho per la firma: “Vediamo a fine stagione”

L’allenatore della Roma è uno dei motivi principali che spingeranno i giocatori a rimanere o accettare proposte nel prossimo calciomercato

La Roma ieri ha vinto 2-0 contro il RedBull Salisburgo conquistando il passaggio del turno in Europa League. Mattatori della serata sono stati Andrea Belotti e Paulo Dybala, che hanno segnato rispettivamente il primo e il secondo gol della serata dell’Olimpico. L’ennesimo sold out ha spinto i giallorossi al successo e a rispedire a casa gli austriaci, forti del vantaggio dell’andata per 1-0.

Il primo tempo è stato giocato su ritmi alti, con i biancorossi che hanno toccato il pallone in poche occasioni. Rui Patricio è stato chiamato in causa raramente, a dimostrazione della solidità messa in campo dalla Roma. Grazie al grande lavoro della difesa e del centrocampo, gli attaccanti hanno potuto mettere a ferro e fuoco gli avversari, con il Gallo che ha strappato applausi per la grande intensità.

Proprio la prestazione della squadra è stata elogiata a fine partita da Mourinho, che ha sottolineato come la squadra sia stata bella e abbia effettuato una performance completa. Il risultato non è solo merito suo, ma il lavoro di tante persone, come gli analisti che hanno preparato la gara.

Calciomercato Roma, Matic sul rinnovo

A fine partita è arrivato anche un messaggio alla società e allo stesso Mourinho da parte di uno dei suoi senatori. Si tratta di Nemanja Matic, che in poco tempo ha avuto un grande impatto sulle strategie di squadra. Il serbo ha parlato ai margini della gara.

In zona mista, l’ex centrocampista di Benfica, Chelsea e Manchester Untied ha dato un indizio importante sul suo futuro e sul rinnovo del contratto. Se questo possa dipendere da José Mourinho, il trentaquattrenne ha risposto: “Vediamo. Voglio giocare bene adesso, dare tutto per la mia squadra e quando finirà questa stagione vedremo”.