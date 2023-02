Caso Dybala e inchiesta Prisma, l’intervento di Marco Bardesono a TvPlay: “Ci sono altre sei società di Serie A oltre alla Juventus”.

Sono passati ormai mesi dalla notizia che ha scosso ancora una volta il calcio italiano, la Juventus finisce ancora una volta sotto inchiesta, e questa volta a causa dei bilanci. La perquisizione avvenuta nelle sedi di Roma e Torino negli uffici della Juventus ha portato all’addio dell’intero cda bianconero, Agnelli compreso, mossa che dai tifosi e degli appassionati venne vista come una sorta di ammissione di colpe della società bianconera.

Nel frattempo sono cominciate ad arrivare le prime sanzioni, con il club che si è trovato con 15 punti in meno in classifica, abbandonando anzitempo i sogni Scudetto. Adesso anche l’accesso in Champions è compromesso, ma Allegri può contare sull’Europa League come ultima speranza di partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Vincendo l’Europa League infatti la Juventus si garantirebbe (salvo clamorose sentenze) di partecipare alla prossima Champions League. Le indagini tuttavia non sono ancora finite, e non si sa quali altri provvedimenti potrebbero essere presi contro i bianconeri, ma nel frattempo anche altri sei club finiscono al centro dell’inchiesta.

Caso Dybala e inchiesta Prisma: “Altri sei club oltre la Juve”

A lanciare la bomba è stato il noto giornalista Marco Bardesono, che ha parlato in diretta ai microfoni di TvPlay annunciando uno scenario che potrebbe definirsi apocalittico per la credibilità del nostro campionato: oltre alla Juve nell’inchiesta Prisma sarebbero coinvolti anche alti 6 club di Serie A, ecco le sue parole:

“Vedremo se Ronaldo verrà. Se fosse dovrebbe essere il 17 di marzo, ovvero 10 giorni prima dell’udienza. C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di calcio a cui la Procura di Torino oggi ha inviato gli atti. Avevamo già scritto tempo fa che gli atti sarebbero stati trasmessi alle Procure competenti. Quindi non si tratta di una novità assoluta. Le suddette procure, tra stasera e domani, riceveranno quindi gli atti e dovranno indagare sulla base degli atti dei magistrati di Torino“

In merito al caso Dybala, Bardesono ha spiegato perché l’argentino è stato interrogato nuovamente: “Quello che è successo negli ultimi giorni, ovvero Dybala ascoltato, così come Mandragora, pur facendo parte di un’inchiesta già conclusa sono stati ascoltati ulteriormente per chiedere a loro alcune precisazioni, verbali che dovranno essere integrati il 27 marzo di fronte al Gip”.