Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena: il Liverpool lo porta via

Calciomercato Roma, i problemi della squadra di Klopp dovranno essere risolti sul mercato. Il Liverpool se lo porta via bruciando tutti

Klopp sta vivendo la peggiore stagione da quando è sulla panchina del Liverpool. Mai in corsa per la Premier League, distanze dalla qualificazione alla prossima Champions e soprattutto quasi fuori, anche quest’anno, dopo il 5-2 beccato in casa dal Real Madrid, dalla massima competizione europea. Insomma, un flop.

Problemi che emergono ogni qualvolta i Reds scendono in campo, soprattutto dietro, in difesa, dove si balla come se si fosse su una nave col mare in tempesta. Una nave quindi che non è sicura nemmeno, potremmo dire una piccola barca. Che ha bisogno di essere messa a posto. Sono tanti i colpi in canna, secondo quanto riportato da TeamTalk per il Liverpool. E uno è spuntato proprio adesso, visto che fino ad oggi poco si era parlato di N’Dicka.

Calciomercato Roma, il Liverpool per il colpo a zero

Sì, gli inglesi avrebbero in mente il colpo N’Dicka, difensore in scadenza di contratto che quindi si muoverebbe a parametro zero, soprattutto perché le risorse economiche che si avranno la prossima estate potrebbero essere impiegate verso altro soluzioni, in attacco e in mezzo al campo. La possibilità quindi di prendere il difensore senza spendere un euro stuzzica e anche molto.

Come stuzzica anche la Roma, che da un poco di tempo ci ha messo gli occhi addosso e con Pinto che lo ha inserito nei propri radar per la prossima stagione. Un elemento, N’Dicka, che non piace solo in Serie A – si è parlato anche della Juventus – ma a mezza Europa: Tottenham, Psg, Marsiglia e Barcellona lo hanno inserito come un papabile innesto. Adesso anche il Liverpool, per quella che si preannuncia una vera e propria asta internazionale.