Calciomercato Roma, Pinto batte cassa: affare ‘Mondiale‘

La Roma pronta ad incassare nuove risorse tramite una cessione. L’affare è “Mondiale”, la trattativa si chiuderà a breve.

La Roma, da ormai diversi giorni, ha cominciato a pianificare le prossime mosse. A gennaio il club ha provveduto a consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho. In estate, invece, il piano consisterà nel prendere nuovi rinforzi in grado di aumentare la qualità complessiva del gruppo.

Il lavoro di Tiago Pinto, in ogni caso, non si preannuncia facile alla luce dei tanti paletti imposti dalla Uefa che il direttore generale dovrà rispettare. Ecco perché sarà fondamentale ottenere quante più risorse dalle cessioni e dai tagli dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico giallorosso. Il divorzio da Ante Coric e William Bianda, ad esempio, consentirà di risparmiare circa 3 milioni di ingaggi.

Il croato ed il francese, acquistati nel 2018 dall’allora Ds Monchi, sono in scadenza di contratto e a fine stagione saranno lasciati liberi di trovarsi una nuova destinazione. Molto vicino all’addio definitivo ai colori giallorossi anche Bryan Reynolds, vera e propria meteora nella capitale ma capace di rilanciarsi in grande stile nella sua attuale squadra. Si tratta del Kvc Westerlo che, in questi giorni, ha preso la decisione di acquistarlo a titolo definitivo.

Roma, Reynolds verso la cessione a titolo definitivo

Lo statunitense, giunto in Belgio con la formula del prestito il primo luglio 2022, è diventato un punto di riferimento all’interno degli schemi dell’allenatore Jonas De Roeck. Per lui, in totale, un gol e 4 assist in 20 presenze. Un bottino positivo, ulteriormente arricchito da una serie di prestazioni di livello.

Il Westerlo, come detto, punta quindi a confermarlo ed ha già fatto sapere all’agente dello statunitense classe 2021 di essere intenzionato a mettere sul piatto i 7 milioni richiesti dalla Roma. A marzo andrà in scena l’incontro decisivo. Il laterale, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di tornare nella capitale. Anzi. Il suo obiettivo, come spiegato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è quella di restare in Belgio in modo tale da giocare con maggiore regolarità e continuare a cullare il sogno di essere convocato al Mondiale in programma nel 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Il suo nome, nel corso della sessione invernale nel mercato, era finito nel mirino dello Swansea e Watford, ma le avances delle inglesi sono rimasti sulla carta. Il futuro di Reynolds sarà ancora al Westerlo.