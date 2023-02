Addio Roma e doppio ‘riscatto’ in Inghilterra: è già successo

Calciomercato Roma, doppio affondo dalla Premier dopo il tentativo di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giallorosso.

In questo biennio contraddistinto dalla presenza di José Mourinho sulla panchina si è potuto assistere ad un importante percorso di cambiamento, finalizzato al plasmare squadra e società in lato senso, al fine di crescere ed epurare la realtà capitolina da errori e defezioni che l’avevano contraddistinta nella parentesi precedente.

A differenza della vecchia proprietà, Dan e Ryan Friedkin hanno sin da subito palesato grande e silente concretezza, lontano da proclami che aizzassero facili entusiasmi e cercando di operare nel pieno rispetto delle proprie facoltà e dei paletti imposti. Questo si è riflesso in un modus operandi attento e calibrato da parte di Tiago Pinto e colleghi, chiamati a collaborare e accontentare un mister come Mourinho, senza per questo riuscire a non sbagliare mai.

Calciomercato Roma, doppia offerta in Inghilterra: le ultime su Reynolds

Partendo da un’assioma fondamentale quanto necessario, secondo il quale nessuno è perfetto e non è possibile in alcun contesto evitare errori, ricordiamo come l’operato di Tiago e dirigenti ha permesso di raccogliere diversi frutti al club e alla squadra, al netto di qualche passo falso e di errori di valutazione.

Basti pensare alla recente uscita di Shomurodov, approdato allo Spezia a gennaio dopo un anno e mezzo in cui non è riuscito a palesare il proprio valore. Il nome dell’uzbeko è uno dei diversi (ma non tantissimi) elementi figuranti in un corpus di investimenti che non hanno permesso di ottenere quanto si sperasse. A far parte di questa tassonomia rientra certamente anche il terzino americano, Bryan Reynolds, prelevato da Tiago Pinto a gennaio 2021.

L’arrivo nel campionato europeo non è stato tra i migliori e, di comune accordo con il club, lo statunitense si è trasferito al Wasterlo a giugno 2022, provando a rilanciarsi nel campionato belga in seguito ad un’operazione basata su un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

L’esperienza fiamminga gli ha permesso finalmente di trovare continuità e fiducia, come emerso anche da alcuni nobili interessamenti nei suoi confronti. Tra questi si segnalano quelli di Watford e Swansea, con gli Hornets che hanno già nel mese di gennaio provato a portarlo in Championship.