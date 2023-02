Calciomercato Roma, fuori uno: affare da 35 milioni di euro

Calciomercato Roma, l’intreccio non tarderebbe a sortire i suoi effetti. I giallorossi seguono con attenzione l’evolvere della situazione. Nuovo domino con la Juventus.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato nella quale Tiago Pinto ha cercato di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si sono materializzate, l’attenzione della Roma è inevitabilmente rivolta al campo. La compagine di José Mourinho, infatti, sarà attesa da impegni in rapida successione che diranno molto sulle velleità dei capitolini di inserirsi nella lotta ai piani nobili della classica.

Intanto Pinto sta continuando a scandagliare il terreno per non lasciarsi scappare quei gioielli che da tempo ha messo nel mirino. Soprattutto le corsie esterne sono sotto la lente d’ingrandimento del GM della Roma, che ha già sondato diverse piste allo scopo di capire esplorativamente la fattibilità di eventuali operazioni.

Calciomercato Roma, lo United fa la sua mossa: getta la spugna per Fresneda?

Così come la Juventus anche la Roma ha effettuato dei sondaggi per Ivan Fresneda, messosi in luce con la maglia del Real Valladolid a suon di prestazioni importanti. Il classe ‘2004 ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa tra cui Juventus, Real Madrid e Manchester United. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, i “Red Devils” potrebbero presto dirottare altrove i propri obiettivi.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, lo United sarebbe in procinto di sferrare l’assalto decisivo a Jeremie Frimpong. Il terzino olandese di proprietà del Bayer Leverkusen ha una valutazione che si attesta sui 35 milioni di euro. Soldi che la dirigenza del club inglese non avrebbe alcun problema a sborsare, dopo aver trascorso una sessione invernale di contrattazioni in maniera “conservativa”. Qualora effettivamente lo United dovesse mettere le mani su Frimpong è chiaro che si tirerebbe inevitabilmente fuori dalla corsa a Fresneda. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo.