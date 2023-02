Calciomercato Roma, sembrava tutto fatto ma il Napoli viene frenato: il general manager giallorosso Tiago Pinto resta in corsa per il talento

Continua la corsa inarrestabile degli uomini di Spalletti, che mai come quest’anno sono vicinissimi alla conquista di uno storico Scudetto. Le inseguitrici non hanno mai impensierito il Napoli: Milan e Inter infatti non sono mai state realmente in corsa per soffiare il Tricolore agli azzurri, complice una scarsa continuità di risultati.

La sconfitta dell’Inter, caduta 1-0 a Bologna, è l’ennesima dimostrazione della differenza tra gli azzurri ed il resto delle inseguitrici, che almeno per il momento sono indietro di ben 18 punti dalla capolista. Luciano Spalletti è senza alcun dubbio l’uomo simbolo di questo storico traguardo, riuscendo a tirare fuori il meglio da un gruppo orfano di calciatori del calibro di Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz.

In estate i media si sbilanciarono in maniera negativa sugli uomini di Spalletti, dando il Napoli addirittura fuori dalla corsa Champions. Tuttavia Kvaratskhelia, Kim e la definitiva esplosione di Lobotka hanno fatto si che gli azzurri ne uscissero addirittura migliorati. In chiave mercato però ci sono notizie negative per la squadra partenopea, con Pinto che resta in corsa.

Calciomercato Roma, Napoli frenato: Pinto resta in corsa

L’Empoli si sta rivelando ormai da anni una rosa solida, capace di imporsi in Serie A senza quasi mai rischiare di rientrare nella lotta per la retrocessione. In Toscana negli ultimi anni abbiamo visto sbocciare parecchi ralenti, su tutti senza alcun dubbio Vicario ed il giovane Tommaso Baldanzi centrocampista offensivo classe 2003.

Baldanzi ha attirato l’attenzione di molte big della Serie A, tra cui proprio il Napoli e la Roma, che seguono con interesse lo sviluppo del calciatore.

Il suo potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato, tuttavia la società toscana non sembra volersi privare tanto facilmente dei propri talenti. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” Baldanzi rimarrà ad Empoli almeno un altra stagione, in modo tale che il ragazzo possa continuare il suo processo di crescita.

Non è da escludere tuttavia che un’offerta ritenuta fuori mercato possa alla fine convincere il patron a lasciar partire il suo pupillo, nel frattempo Tiago Pinto resta alla finestra e osserva interessato gli sviluppi della vicenda, e potendo puntare su alcune contropartite da inserire nell’affare non è da escludere un tentativo estivo da parte sua.