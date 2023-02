Roma-Juventus, assenza ufficiale: “Torna dopo la sosta”

Roma-Juventus, l’assenza adesso è anche ufficiale: la conferma è arrivata direttamente in conferenza stampa

Domani la Roma sarà impegnata in trasferta contro la Cremonese. Una partita complicata per la squadra di Mourinho, così come è complicata quella della Juventus di Allegri che invece ospiterà allo Stadium il Torino nel derby della città piemontese.

Domenica, poi, ci sarà una delle partite più sentite, quel Roma-Juventus che come da tradizione è sempre pieno di polemiche. E oggi in conferenza stampa ha parlato Massimiliano Allegri, che ha recuperato Pogba che domani andrà in panchina e che potrebbe essere impiegato a gara in corsa e che invece non potrà contare almeno dall’inizio su Chiesa.

Roma-Juventus, adesso è ufficiale: Milik non ci sarà

Non ci sarà invece Milik. L’attaccante che la Juventus ha preso in prestito dal Marsiglia non sarà a disposizione della squadra piemontese per la gara di domenica sera. Lo ha confermato lo stesso allenatore che ha spiegato, inoltre, che il polacco tornerà ad essere abile e arruolabile solamente dopo la sosta, e vale a dire il primo giorno del mese di aprile.

Insomma, se la sensazione era questa, adesso è anche arrivata l’ufficialità dell’assenza di un giocatore che in alcune finestre di mercato era pure stato accostato alla Roma prima di andare in Francia per poi fare ritorno in Italia con la casacca della Juventus.