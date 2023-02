Calciomercato Roma, esonero e ribaltone: Mourinho “scartato”

Calciomercato Roma, l’esonero si avvicina con un altro, clamoroso, ribaltone: Mourinho però viene “scartato”

Tra le tante squadre allenate da José Mourinho nel corso della sua carriera ce n’è una che sta vivendo un momento nero, tragico potremmo dire, per tanti aspetti. Nonostante un’enorme quantità di soldi messi a disposizione sul mercato, con innesti di livello arrivati a gennaio, il Chelsea nel mese di febbraio non ha mai vinto e ha realizzato solamente una rete in 28 giorni.

Più tragico di così si muore e ovviamente il futuro di Potter sembra essere in bilico. Solamente il fatto che sia arrivato al posto di Tuchel lo scorso settembre sta salvando dall’esonero l’ex allenatore del Brighton, anche se, non si sa fino a quando, questo avverrà. Un’altra sconfitta nel prossimo weekend potrebbe essere fatale, e nelle scorse settimane si è parlato anche di Mourinho come possibile successore. Ora però il Chelsea avrebbe cambiato obiettivo.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Frank

Secondo quanto riportato da footballinsider infatti, i Blues oltre a Mourinho – che rimane comunque nei radar – starebbero pensando ad un altro tecnico che in questa stagione sta facendo abbastanza bene, anche se è legato da un contratto fino al 2027: il nome è quello di Thomas Frank del Brenford che a Londra, sponda Chelsea, avrebbe diversi ammiratori.

Non solo per quello che è il suo stile di gioco, ma anche per quello che è il suo rapporto con i media e soprattutto per quelle sue capacità di riuscire a far crescere in maniera importante diversi giovani. Insomma, un profilo completamente diverso da quello dello Special One che sì, dimostra di avere coraggio nelle scelte ma che preferisce sicuramente avere dei giocatori pronti – come il Chelsea ha in questo momento – per vincere subito. Si tratta quindi di un dubbio importante quello che ha la dirigenza Blues. Che come detto a Mou non lo perde d’occhio.