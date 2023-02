Cremonese-Roma, Mourinho scatenato: faccia a faccia ed espulsione

Cremonese-Roma: primo tempo da incubo che si chiude 1-0 per la Cremonese, Mourinho è apparso molto nervoso e ha deciso di andarsene. Poi a inizio secondo tempo l’espulsione.

Cremonese-Roma poteva rappresentare una grande occasione per gli uomini di Mourinho, che vincendo si sarebbero potuti ritrovare a 47 punti al pari dell’Inter di Simone Inzaghi al secondo posto. Il rammarico maggiore nel caso in cui la partita non dovrebbe essere ribaltata sarebbe il non aver allungato sulle inseguitrici.

Conquistando i tre punti infatti i giallorossi avrebbero staccato di 6 punti l’Atalanta di Gasperini, che rappresenta ancora oggi una delle maggiori pretendenti per la conquista del quarto posto. I bergamaschi a differenza dei rivali della Lazio non hanno impegni europei, fattore che potrebbe essere determinante per la conquista del quarto posto.

Il destino però è ancora nelle mani di Pellegrini e compagni, che nel secondo tempo hanno ancora la possibilità di ribaltare un match che però è ancora molto ricco di insidie. Scoprirsi troppo potrebbe lasciare spazi in contropiede, ed il rischio di ripetere quanto visto in Coppa Italia sarebbe ancora più alto.

José Mourinho è apparso molto nervoso nella prima parte di gara, tanto che ha deciso di abbandonare anzitempo il terreno di gioco dopo aver a lungo protestato contro il direttore di gara.

Cremonese-Roma, fine primo tempo da incubo: Mourinho se ne va

José Mourinho ha creduto in questa Roma, e tutt’oggi continua a mettere l’anima in campo, soprattutto nelle partite difficili come quelle di oggi. Tuttavia ancora una volta il mister è apparso piuttosto nervoso, come si è visto in occasione del gol del vantaggio, quando i giocatori hanno protestato a causa di un possibile fallo di mano.

Dopo un breve consulto al Var però il gol è stato giustamente convalidato, questo però non ha placato l’animo del portoghese che è inveito spesso contro il direttore di gara a causa di un arbitraggio a suo avviso non all’altezza.

Pochi minuti prima del fischio finale un Mourinho ancora visibilmente alterato ha deciso di abbandonare anzitempo la panchina, per poter preparare al meglio la seconda frazione di gioco. Saranno sicuramente 15 minuti d’inferno per i giocatori nello spogliatoio, dove l’allenatore vorrà senza alcun dubbio provare a scuotere i loro animi in vista del rientro nel rettangolo verde.

Nonostante la pausa però la grinta del portoghese non è affatto scemata, tutt’altro. Dopo soli due minuti dal rientro in campo Mourinho viene espulso per le eccessive proteste rivolte al quarto uomo Serra dopo un fallo non fischiato a Kumbulla, la partita per i giallorossi si fa ancora di più in salita.