Calciomercato Roma, colpaccio a zero: irrompe anche al Milan

Calciomercato Roma, c’è anche il Milan sulle tracce del difensore monitorato con interesse soprattutto dalla Juventus.

Se si esclude il brutto stop patito in casa contro la Cremonese che ha frenato la corsa di Dybala e compagni, nelle altre uscite stagionali del 2023 José Mourinho aveva ricevuto risposte importanti dalle corsie laterali.

Soprattutto Leonardo Spinazzola sembra essere ritornato il calciatore frizzante e in grado di cambiare l’inerzia della gara con i suoi cambi di passo ammirato agli Europei. Il rientro a pieno regime dell’ex laterale della Juventus offre soluzioni tattiche importanti al tecnico lusitano, che ad esempio potrà utilizzare con più continuità Zalewski sull’out destro. Tuttavia gli intrecci con i bianconeri non sono finiti qui e potrebbero rivelarsi forieri di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, per Grimaldo spunta anche il Milan

Sia la Roma che la Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Grimaldo. Il terzino sinistro del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza la prossima estate nonostante i numerosi tentativi di Rui Costa che sta provando in tutti i modi a convincerlo. La sensazione è che le strade di Grimaldo e del Benfica possano separarsi a fine stagione. Il laterale iberico, del resto, ha l’imbarazzo della scelta visto che diversi club sono sulle sue tracce e potrebbero affondare il colpo nel corso delle prossime settimane.

Il Leeds e il Wolverhampton hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, così come il Barcellona che da tempo è sulle sue tracce. Secondo quanto riferito da “O’Jogo“, però, anche il Milan avrebbe cominciato a scandagliare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. I rossoneri sarebbero infatti intrigati all’idea di regalare a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez all’altezza dal profilo internazionale e sia pur da una posizione defilata stanno valutando il da farsi.