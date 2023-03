Calciomercato Roma, futuro ‘scontato’ con Mourinho: c’è anche Conte

Calciomercato Roma, può arrivare con lo sconto. Occhio però alla grande insidia di Premier League: gli ultimi aggiornamenti.

La fase molto concitata vissuta dai giallorossi in questi giorni, unitamente alla nobiltà del prossimo impegno e l’ingerenze che questo potrebbe avere anche ai fini del prossimo futuro capitolino, hanno portato l’attenzione mediatica a restare fortemente concentrata sul presente. Certo, le difficoltà di Cremona e il giustissimo appello di Mourinho dopo l’episodio Serra hanno acuito ancor di più le voci su José e, dunque, le discussioni circa un possibile addio a fine anno.

Il bene della Roma però passa solo ed esclusivamente per un presente denso di impegni, a partire da quello di domenica sera. Consapevole di avere un altro anno di contratto a proprio favore e in attesa di quelli che saranno gli obiettivi raggiunti a fine stagione, la proprietà valuterà poi il da farsi con Mourinho e non solo. La piazza e il mondo giallorosso tutto sanno dell’importanza di José, al quale però vanno date delle garanzie per una permanenza che ad oggi rappresenta anelito comune.

Calciomercato Roma, sfida al Tottenham per Elvedi

Proprio su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club, intanto, giungono informazioni molto importanti da Sportitalia. Gli aspetti sui quali lavorare in casa giallorossa restano certamente molteplici e, tra i vari, si segnala quello legato al rinforzo di un reparto come quello difensivo.

Qui non poche novità potrebbero arrivare tra non molto, alla luce della consapevolezza da tempo maturata circa l’esigenza di rimpolpare il terzetto dei titolari e, soprattutto, di una situazione contrattuale legata a Chris Smalling che non è stata ancora disambiguata.

Per tale motivo, non generi sorpresa l’attenzione con la quale Tiago Pinto e colleghi stanno valutando una serie di scenari su tale fronte. In particolar modo, si segnala anche il nome di Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach in scadenza nel 2024. La sua situazione contrattuale permetterebbe di riuscire a prelevarlo a cifre vantaggiosi ma non deve sfuggire uno dei dettagli più importantu. Su di lui c’è infatti anche il Tottenham di Conte.