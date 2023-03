Calciomercato Roma, Tottenham guastafeste: sprint per l’accordo

Calciomercato Roma, il Tottenham fa sul serio e punta a intavolare positivamente la trattativa. Intesa sempre più vicina.

Archiviata la brutta sconfitta patita sul campo della Cremonese, per la Roma di José Mourinho è già tempo di riattaccare la spina. I giallorossi saranno attesi infatti dal confronto di domenica sera contro la Juventus che ha tutta l’aria di essere un turning point per Dybala e compagni.

Sebbene le attenzioni siano rivolte inevitabilmente al calcio giocato, è chiaro che voci di mercato continuano a ritagliarsi un ruolo importante. Alla luce della partenza di Nicolò Zaniolo, il GM della Roma dovrà puntellare la batteria degli esterni offensivi con almeno un innesto di qualità. Da Ziyech a Zaha: sono diversi i profili monitorati con interesse dagli uomini mercato giallorossi che valuteranno il da farsi con attenzione, pronti a capitalizzare eventuali occasioni.

Calciomercato Roma, scatto del Tottenham per Zaha

Interessati aggiornamenti a tal proposito trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da London World, infatti, il Tottenham sarebbe sempre più convinto di poter sferrare l’assalto decisivo per Zaha. L’ivoriano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace in scadenza la prossima estate, preferendo vagliare soluzioni alternative. La partita è piuttosto aperta anche perché Zaha ha calamitato l’interesse di molti club in Premier League e non solo, pronti a darsi battaglia per l’acquisto di un esterno che ha avuto modo di mettersi in mostra a suon di prestazioni esaltanti.

Gli Spurs comunque vogliono far saltare il banco, provando a capire i margini in vista di un accordo con l’entourage del calciatore. Scatto del Tottenham per Zaha, dunque: staremo a vedere se la Roma e il Milan, club italiani a lungo sulle sue tracce, potranno rispondere a questa folata improvvisa.