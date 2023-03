Lite con Serra e inchiesta da parte di Mourinho: l’allenatore della Roma ha lasciato la Procura Federale. Ecco cosa è successo.

In un segmento di stagione importante e destinato ad avere un peso tutt’altro che trascurabile da tanti punti di vista, ciò che sta facendo maggiormente discutere è il caso Serra nato in occasione della sfida tra Cremonese e Roma.

Al di là della macchia rappresentata dalla trasferta a Cremona, contraddistinta da una prestazione insufficiente e una vittoria storica per gli uomini di Ballardini, uno dei momenti salienti di martedì pomeriggio risale certamente all’accaduto con l’arbitro Serra. Come ormai noto a tutti e come ampliamente denunciato dallo stesso Mourinho in diretta, il quarto uomo si sarebbe rivolto al tecnico giallorosso con un atteggiamento e delle parole ben lungi da quelle che dovrebbero contraddistinguere chi rappresenti il suo ruolo.

“Non sono un pazzo” aveva prontamente ammesso José ai microfoni Dazn, lasciando emergere anche la sua volontà di ricorrere a strade legali, se necessario. Certo, l’accaduto va comunque distinto dalla prestazione e non è mai stato posto come una sorta di alibi per una gara della quale lo stesso portoghese si è detto insoddisfatto.

A pochi giorni dalla delicata partita con la Juventus, intanto, arrivano importanti aggiornamenti sulla delicata questione.

Lite con Serra, Mourinho lascia la Procura Federale dopo 45 minuti

Le ore successive all’evento sono state certamente non poco concitate, soprattutto alla luce delle diverse posizioni maturate sull’accaduto e relativamente all’atteggiamento, oltre che di Serra, dell’arbitro Piccinini. Ciò che maggiormente interessa, adesso, è l’evoluzione della questione dopo l’intervento della Procura Federale.

Quest’ultima ha infatti aperto un’inchiesta sull’accaduto e nel pomeriggio odierno José Mourinho è stato ascoltato da Giuseppe Chiné per circa quarantacinque minuti, durante le quali, presumibilmente, il mister avrà presentato la propria versione circa le offese ricevute dal signor Serra. Terminato l’intervento, José ha lasciato gli uffici in macchina e non ha rilasciato dichiarazioni, apparendo scuro in volto. L’arbitro di Torino sarà invece ascoltato nella giornata di domani.