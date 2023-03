Dybala e quei 4 milioni: nessuno sconto alla Juventus

La società bianconera è al centro dell’inchiesta Prisma, che vede coinvolti gli ex vertici juventini e anche Dybala che valuta vie legali

La Juventus in questi mesi è stata nell’occhio del ciclone a causa dell’inchiesta Prisma, che è stata intrapresa per cercare di fare luce su alcuni movimenti contabili sospetti della società. I bianconeri, infatti, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Torino a causa di alcune trattative poco chiare. Gli inquirenti stanno vagliando alcune plusvalenze, che sono state effettuate per migliorare i bilanci societari.

Una mossa che ha attirato l’attenzione anche della Uefa, che vuole vederci chiaro in questa situazione. L’organo calcistico europeo, infatti, vuole seguire la quesitone per decidere come intervenire. Nelle scorse settimane, poi, è arrivata la penalizzazione di 15 punti alla società, che sta cercando di conoscere bene quale sarà il suo futuro. Intanto, a causa di questa inchiesta, tutto il CdA bianconero si è dimesso in blocco, con Nedved, Agnelli e Arrivabene che hanno lasciato la società.

In tribunale, poi, ci è finito anche Paulo Dybala, che è stato ascoltato pochi giorni fa per sentire anche la sua versione dei fatti. Gli inquirenti, infatti, vogliono conoscere la verità anche per quanto riguarda la manovra stipendi attuata dalla Juventus. Durante il periodo della pandemia e del lockdown, i bianconeri hanno dilazionato alcuni pagamenti cercando di non saturare troppo il bilancio.

Dybala-Juventus, all’argentino mancano quasi 4 milioni

Visto che l’attuale numero 21 della Roma ha ancora dei pagamenti arretrati, in Procura hanno intenzione di verificare la sua posizione riguardo l’accaduto. L’argentino, però, vuole solo i soldi che gli spettano dalla società bianconera, che aveva preso degli accordi specifici.

Come riporta Calciomercato.it, a Paulo mancano ancora 3.8 milioni che la Juventus si era impegnata di pagare nell’ambito della seconda manovra stipendi. Ascoltato pochi giorni fa, Dybala ha ribadito che non vuole portare la Juventus in tribunale, ma vuole riavere i suoi soldi ed è disposto anche a ricorrere a vie legali. Infine, l’argentino i è visto sfumare il rinnovo del contratto dopo l’acquisto di Vlahovic.