Calciomercato Roma, regalo scudetto per Spalletti: sgambetto Pinto

Calciomercato Roma, corsa a quattro e futuro tutto da scrivere. Gli ultimi aggiornamenti su uno dei giocatori maggiormente seguiti anche in casa giallorossa.

Gli eventi degli ultimi giorni hanno restituito tutta una serie di consapevolezze in casa giallorossa e non solo. Qui, a far discutere maggiormente, sono stati gli eventi post Cremona e, in particolar modo, l’accaduto tra Mourinho e il quarto uomo, in grado di generare un’attenzione addirittura quasi più importante rispetto a quella rivestita dal secondo scacco targato Ballardini.

In attesa della Juventus, la squadra ha certamente cercato di lavorare su quanto non abbia funzionato contro i grigiorossi, prendendo consapevolezza dei propri errori ma senza che il club e, in particolar modo José, facessero passare in secondo piano l’accaduto con Serra e la consequenziale squalifica rimediata dal mister della Roma. Come detto, diversi eventi hanno però fatto discutere anche lontano dalla Capitale, soprattutto per questioni non strettamente legate ai capitolini ma vantanti comunque una certa ingerenza da questo punto di vista.

Calciomercato Roma, corsa a quattro per Aouar: le ultime

Particolare attenzione, seppur con la consapevolezza che siamo ancora in una fase abbastanza preliminare rispetto al calciomercato estivo, va rivolta alle vicende che potrebbero verificarsi nel prossimi trimestre estivo. In particolar modo, in questi ultimi giorni diverse questioni hanno toccato il futuro di un elemento finito da non poco tempo nel mirino di Tiago Pinto e altri.

Ci riferiamo ad Houssem Aouar, centrocampista qualiativo del Lione in scadenza il prossim giugno. Il giocatore, come raccontatovi, aveva commentato ironicamente le voci che lo vedevano prossimo al firmare un ricco contratto con l’Eintracht Francoforte, di fatto smentendo una notizia che sembrava poter essere autorevole quanto probabile.

Come riferito da Footmercato.net, i prossimi mesi sono destinati ad essere decisivi per il giocatore del Lione che non ha ancora dato parola ad alcuna società interessatasi e che pare intenzionato a prendersi ancora del tempo per riflettere prima di ponderare una posizione importante sul proprio futuro. Su di lui, sempre stando a quanto riferito in Francia, oltre che allo stesso Eintracht e al solito Real Betis, si segnala ancora l’interesse della Roma nonché del Napoli.