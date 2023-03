Calciomercato Roma, un’altra esclusione: doppio ribaltone gratis

Calciomercato Roma, nuovo segnale chiarissimo e futuro sempre più lontano dalla capitale. Gli ultimi aggiornamenti.

Mentre la squadra di Mourinho si appresta ad affrontare con serenità queste ultime ore che la separano dalla delicata sfida contro la Juventus, cercando di evitare distrazioni legate ai tanti eventi che si stanno abbattendo sulla Capitale in questi ultimi giorni, importanti situazioni destinate ad abbracciare il calciomercato futuro rischiano di passare in secondo piano.

Lo stesso Mourinho, in realtà, sa bene dell’importanza di evitare ulteriori distrazioni legate ad eventuali discussioni e previsioni a gittata troppo ampia, preferendo piuttosto il restare concentrato su un presente che potrà avere un’importantissima ingerenza sul futuro cammino e impattare anche sulle prossime decisioni della società.

La parentesi attuale, come detto, resta pregna di eventi e impegni che rischiano di far dimenticare le tante questioni che non riguardano direttamente la Roma ma che, in un futuro nemmeno così lontano, potrebbero tangere il mondo capitolino in varie misure. Inutile ribadire ulteriormente l’importanza e la sempre maggiore tendenza di questi anni nell’ingaggiare calciatori a costo zero.

Si tratta, questo, di un aspetto che, nel bene e nel male, rappresenta un recente e sempre più diffuso filo rosso, riguardante la Serie A ma non solo. Proprio in queste ultime settimane, su tale fronte, sono giunti aggiornamenti relativi ad alcuni dei profili che potrebbero maggiormente stuzzicare Pinto e colleghi da giugno in poi.

Calciomercato Roma, un’altra esclusione e futuro sempre più in bilico: le ultime su Asensio

Tra i vari, si tengano presenti quelli di Aouar e Asensio, con il primo finito al centro di una vera e propria contesa europea circa la quale non si è ancora esposto e il secondo distintosi per un atteggiamento per certi versi dialettico. Il maiorchino non disdegnerebbe una permanenza al Real Madrid, a patto che quel contratto in scadenza a giugno venga prolungato con un incremento dei guadagni ben più ampio di quello proposto attualmente da Florentino Perez.

Corteggiato dalla nobile e ricchissima Premier League, Asensio resta nel mirino del Milan e potrebbe comunque continuare a stuzzicare lo stesso mondo giallorosso. Ciò che ad oggi si registra, però, è una sempre maggiore divisione rispetto a quel mondo Blancos che fino a qualche tempo fa sembrava essere habitat naturale e ideale. Non è un caso, poi, che in occasione della gara con il Barcellona, valevole per la prima parte delle semifinali di Coppa Del Rey, Marco non ha giocato nemmeno un minuto.

Una presa di posizione chiara e netta quella di Ancelotti, fino a questo momento distintosi anche per l’avergli preferito giovani talenti quali, su tutti, Alvaro Rodriguez. A tal proposito, l’esclusione dalla partita di due giorni fa potrebbe essere un chiaro indizio di un futuro ormai segnato. El Nacional, a tal proposito, sottolinea come lo spogliatoio sembri condividere la consapevolezza di Ancelotti circa l’attuale marginalità del maiorchino, destinato con ogni probabilità a lasciare prossimamente la Capitale spagnola.

Questo non esclude però direttamente eventuali sorprese dal momento che, come scrivono le stesse penne spagnole, può ancora succedere di tutto ed eventuali ribaltoni non possono che dipendere dalle prestazioni del calciatore e dalla sua posizione rispetto al club, fino a questo momento rimasta ferma e, almeno apparentemente, abbastanza lungi dal voler cercare di fare dei concreti passi di avvicinamento.

Una situazione, insomma, ancora da definire e che ricorda per certi versi proprio quella del su citato centrocampista del Lione.