Calciomercato Roma: Pinto mette gli occhi sul campione del mondo, ma sul calciatore si fa forte anche l’interesse dell’Inter si Simone Inzaghi

La stagione della Roma ha avuto molti alti e bassi, e sta procedendo in maniera piuttosto altalenante. Ad inizio anno in molti si erano sbilanciati sui giallorossi, definendoli addirittura una rosa da scudetto. Vincere era ovviamente impossibile, ma questa poteva essere una squadra da almeno quarto posto, soprattutto se non fosse stato per gli infortuni.

Le assenze più pesanti sono state quelle di Dybala e Wijnaldum, due top player che avrebbero dovuto cambiare le sorti della Roma. L’argentino a suon di gol e assist si è caricato i compagni sulle spalle, nonostante una condizione fisica precaria ha inciso più di chiunque altro quando chiamato in causa.

L’olandese invece sta rientrando solo ora dopo esser stato fuori oltre sei mesi per l’infortunio alla tibia, e sta già dimostrando di essere quel tipo di giocatore mancato finora, ovvero un centrocampista in grado di legare la fase difensiva a quella offensiva.

Chi invece ha decisamente reso al di sotto delle aspettative è stato Riu Patricio, che non è più una sicurezza come lo era lo scorso anno, tanto che la società sta pensando di intervenire per sostituirlo.

Calciomercato Roma, tentazione Mondiale: irrompe anche l’Inter

Rui Patricio è passato dall’essere uno dei protagonisti della rosa ad essere un profilo al quale imputare delle colpe. La Roma subisce pochissimo in difesa, come dimostrano i tanti cleen sheet ottenuti in stagione, tuttavia spesso il portiere portoghese subisce gol al primo tiro nello specchio della porta, cosa che ha sollevato parecchi dubbi su di lui.

Lo scorso anno è stato tra i protagonisti, soprattutto durante la finale di Conference League dove con due miracoli ha salvato il risultato, tuttavia quest’anno la situazione è totalmente differente.

Ecco perché Tiago Pinto sta seguendo con attenzione alcuni portieri, tra cui Vicario e Carnesecchi, ma potrebbe esserci un terzo nome a sorpresa. Stiamo parlando di Emiliano Martinez, fresco campione del mondo con l’Argentina e titolare dell’Aston Villa.

Martinez potrebbe lasciare i Villains a fine stagione, come riportato dal giornalista Ekrem Konur e Pinto sta monitorando la fattibilità dell’operazione, tuttavia l’inserimento dell’Inter, che sta cercando un degno sostituto di Handanovic potrebbe complicare l’affare. Per ora dunque niente di ufficiale, ma i due club italiani hanno cominciato a informarsi in vista della prossima sessione di mercato