Calciomercato Roma: a sorpresa Hakim Ziyech potrebbe approdare in bianconero, si complica la pista per l’attaccante marocchino del Chelsea

La sessione invernale di calciomercato sarebbe dovuta essere “piatta” per Tiago Pinto, ma così non è stato. Il gm giallorosso ha dovuto fare i conti con Nicolò Zaniolo, il quale ha chiesto espressamente la cessione alla società, creando non pochi problemi a Pinto e Mourinho.

Ad accendere ulteriormente la rabbia dei tifosi sono state le richieste del calciatore, il quale ha detto espressamente alla società che non avrebbe giocato fino alla sua cessione. Rabbia, ma anche delusione, perché i tifosi hanno dato tutto il loro amore e la loro passione per l’ormai ex numero 22 giallorosso, standogli vicino nel momento dei suoi infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto lontano dal campo per quasi due anni.

Questo purtroppo non è bastato a trattenerlo a Roma, la sua volontà di andare al Milan ha prevalso, ma purtroppo per lui l’epilogo è stato un altro. Alla fine, complice il fatto che sarebbe rimasto fuori rosa, l’attaccante ha accettato l’offerta del Galatasaray e si è trasferito in Turchia.

La Roma non ha potuto sostituirlo, in quanto il suo trasferimento è avvenuto soltanto a mercato già terminato, ecco perché la società interverrà nella prossima sessione di calciomercato, quando però potrebbe essere già troppo tardi.

Calciomercato Roma, Ziyech bianconero: clamoroso coup de theatre

Il nome individuato per sostituire il partente Zaniolo era quello di Hakim Ziyech. Nel caso in cui l’ex 22 giallorosso avesse accettato l’offerta del Bournemouth Pinto avrebbe virato sul talento ex Ajax, ma purtroppo l’epilogo di questa vicenda di mercato è stato differente.

Zaniolo si è trasferito troppo tardi, e la Roma non è potuta intervenire. Ziyech era entrato in ottica Psg, ma a causa di problemi tecnici con il Chelsea il suo trasferimento è saltato.

Pinto è rimasto ad osservare, cercando di capire la fattibilità del colpo in estate, ma c’è chi ha anticipato il portoghese. Come riportato dal portale Chronicle Live.co.uk sul giocatore sarebbe forte l’interesse del Newcastle che, come sappiamo, ha una delle proprietà più ricche di tutto il panorama calcistico internazionale.

La Roma rischia di essere di nuovo beffata su quello che sarebbe potuto essere un grandissimo colpo, che avrebbe permesso di elevare e non di poco il tasso tecnico della rosa.