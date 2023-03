Calciomercato Roma, posizione Dybala e futuro Smalling: doppio avviso dell’ex

Calciomercato Roma, il grande ex ha rilasciato un’intervista esclusiva. Ecco i consigli a Pinto e Mourinho

Ieri la Roma ha vinto contro la Juventus. Con una prova tattica assai importante. E soprattutto con un atteggiamento rimarcato da Mourinho alla fine della partita. I giallorossi hanno portato a casa tre punti pesantissimi, che possono decidere la corsa alla prossima Champions League.

A parlare oggi è stato Benatia, difensore ex Roma, che ha rilasciato un’intervista esclusiva a calciomercato.it. L’ex difensore giallorosso che da poco ha lasciato il calcio giocato, ha cercato di dare un consiglio a Mourinho dopo ieri. E tutto sulla prestazione di Dybala che ha giocato da prima punta.

Calciomercato Roma, le parole di Benatia

“Come ho già detto, Dybala è un grandissimo giocatore, è un valore in più per tutte le squadre oggi in Europa. Crea sempre qualcosa, anche nel gioco della squadra. Però secondo me è più bravo quando viene tra le linee e crea la superiorità numerica, non è essendo una punta vera e propria”.

Queste le parole dell’ex difensore marocchino, che avendo vissuto da vicino il giocatore argentino, ha detto la sua sulla posizione della Joya. Una Joya che ieri si è sacrificata molto, moltissimo, anche in fase di non possesso palla, e che non è riuscito a dare in questo caso quella qualità lì davanti. Ma il risultato ha dato ragione a Mou.

Ovviamente, un pensiero a Benatia, è stato chiesto sulla questione Smalling: il difensore inglese è in scadenza e ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte della Roma. “Smalling è un giocatore importante, a Roma si è ritrovato dopo un periodo difficile. È un giocatore d’esperienza, ha fatto anche tre gol quest’anno, sarebbe un giocatore da tenere”.