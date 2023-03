Calciomercato Roma, contratto faraonico e addio Abraham: 12 milioni all’anno

Calciomercato Roma, contratto faraonico e addio Abraham: dall’Inghilterra sicuri. Decisiva la qualificazione alla Champions League

Un affare faraonico legato ovviamente a quella che potrebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League. Un affare da 12 milioni di euro all’anno. Che, di striscio, e per fortuna anche della Roma, potrebbe toccare anche Abraham.

Sì, perché le notizie che questa mattina arrivano all’Inghilterra lasciano almeno per oggi dormire dei sonni tranquilli alla società giallorossa e ai tifosi della Roma. Perché il Sun, uno dei più importanti tabloid inglesi, svela quelle che potrebbero essere le decisioni del Manchester United, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, che potrebe decidere di lasciare stare il centravanti inglese della Roma per virare decisamente su un altro elemento sempre inglese che in questo momento gioca in Premier League. Vale a dire Kane del Tottenham.

Calciomercato Roma, mollano Abraham

Nel corso di queste ultime settimane, inoltre, il profilo dell’attaccante giallorosso è stato assai accostato ad un possibile ritorno in Premier League il prossimo anno. Perché sappiamo benissimo che il Chelsea ha un diritto di recompra di 80 milioni di euro e perché sappiamo bene che uno come Tammy, vuoi o non vuoi, piace da quelle parti per quelle che sono le qualità fisiche e tecniche.

Se comunque le indiscrezioni venissero confermate nelle prossime settimane, la Roma avrebbe un pensiero in meno: perché il Manchester United, a quanto pare, sarebbe pronto a mettere sul piatto del capitano del Tottenham e della nazionale inglese la bellezza di un contratto da un milione di euro al mese. Vale a dire, e non serve chissà quale genio della matematica, la bellezza di 12 milioni di euro all’anno. Qualora gli Spurs non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League allora l’affare si potrebbe davvero fare. Un pensiero in meno per Pinto che potrebbe evitare un assalto che sembrava quasi sicuro fino a poco tempo fa.