Calciomercato Roma, ultimatum Abraham: prezzo fissato per l’addio

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di due club inglesi che hanno intenzione di prenderlo nel prossimo calciomercato estivo

Tammy Abraham in questa stagione non ha raggiunto i ritmi di quella passata in cui ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. L’attaccante inglese è stato uno dei protagonisti della cavalcata per la vittoria della Conference League, culminata nella finale di Tirana. A segnare in quella magica notte giallorossa è stato Nicolò Zaniolo, che un paio di mesi fa ha lasciato al Roma per trasferirsi in Turchia.

Tammy, invece, è ancora nella Capitale e nella prima parte di stagione non ha giocato di certo al meglio delle sue possibilità. Negli ultimi mesi del 2022, infatti, ha segnato in totale 4 gol con due assist forniti tra Serie A ed Europa League. Nel 2023 le reti sono state solo tre, mentre il numero di passaggi vincenti è stato lo stesso. In questa seconda parte di stagione, però, l’ex Chelsea ha dimostrato di essere più coinvolto nella manovra, donando intensità al reparto offensivo.

A differenza della prima parte di campionato, il numero 9 della Roma è più addentrato nella manovra e grazie alle sue doti fisiche riesce a creare spazi e giocate. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione, ma soprattutto gli hanno permesso di finire nel mirino di molti club, soprattutto di Premier League.

Calciomercato Roma, Everton e Aston Villa su Abraham

Il club che sembrava in pole position è il Chelsea, che ha cercato a lungo Abraham. I Blues in questo momento non se la stanno passando bene e hanno pensato proprio al numero 9 della Roma per migliorare la loro situazione in attacco, almeno per la prossima annata.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del numero 9 della Roma non ci sono solo i londinesi. Anzi, in pole position per prenderlo in estate ci sono Everton e Aston Villa, che potrebbero tentare un assalto per riportarlo in Premier League. Se non dovesse ricominciare a segnare è probabile vedere l’attaccante lontano dalla Capitale. Per ora il prezzo di partenza è di 75 milioni, ma se dovesse tornare l’Abraham di un tempo, il cartellino lieviterebbe di sicuro.