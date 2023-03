Roma-Real Sociedad, scintille tra due giallorossi: è sfuggito alle telecamere

Roma – Real Sociedad, scintille in campo tra gli uomini di Mourinho. Succede tutto in pochi minuti, ecco la ricostruzione.

Dopo una prima frazione di gioco contraddistinta da diverse emozioni e possibilità di andare in rete da parte di entrambe le squadre, i secondi quarantacinque minuti sono stati ricchi di episodi nei primissimi minuti di gioco. Il secondo tempo si è infatti aperto con il cambio immediato da parte di José Mourinho che ha sostituito Llorente con Kumbulla, in seguito all’infortunio rimediato dallo spagnolo al termine del primo tempo.

Poco dopo, non sono certamente mancate le novità, su entrambi i fronti. A spiccare, in particolar modo, sono stati i cambi effettuati da entrambi gli allenatori e che hanno apportato diverse novità ad entrambi gli scacchieri. In particolar modo, José ha fatto subentrare Spinazzola e Wijnaldum al posto di El Shaarawy e Pellegrini, oltre che Belotti per l’efficace Abraham.

Roma- Real Sociedad, non solo l’infortunio di Pellegrini: è sfuggito alle telecamere

I primi minuti, come dicevamo, sono stati però caratterizzati da una serie di eventi di varia natura. Certamente si segnala l’uscita di Pellegrini, successiva allo scontro di gioco che ha coinvolto Pellegrini. Più o meno, nella stessa fase, alle telecamere è scappato un importante evento meritevole di essere riportato.

I compagni e colleghi di reparto, Matic e Cristante, si sono distinti per un episodio catalogabile come ‘scintille di gioco’, anche se non è ancora chiaro il motivo dell’evento. Ciò che è certo è che il saggio 8 di Mourinho si è avvicinato a Bryan a muso duro, rimproverandolo.