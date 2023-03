Calciomercato, bomba Conte: “Va alla Roma”

Calciomercato, bomba Conte: da Milano arriva l’indiscrezione: “Mi dicono che va alla Roma”. Ecco quello che potrebbe succedere

Oggi per Mourinho non è stata una bella giornata. Il tecnico della Roma non s’è visto togliere la squalifica che lo terrà fuori sia contro il Sassuolo sia contro la Lazio, nel derby. E da Milano, inoltre, arrivano delle indiscrezioni su quello che potrebbe anche essere il futuro della panchina giallorossa.

A lanciare la bomba ci ha pensato Recalcati, noto giornalista sportivo che adesso è speaker di radio nerazzurra, che su Instagram ha pubblicato un posto scrivendo questo: “Voci mi dicono che Antonio Conte potrebbe tornare in Italia ma con destinazione Roma, matrimonio vicino già qualche anno fa“. Insomma, il futuro di Conte potrebbe essere nella Capitale anche perché la sua storia in Premier League, con il Tottenham, dopo l’eliminazione col Milan, sembra essere decisamente giunta al capolinea.

Calciomercato, bomba su Antonio Conte

Che il futuro di Mourinho non sia ancora deciso lo sappiamo tutti. Lo Special One non sa quello che farà la prossima stagione perché ancora non ha parlato con i Friedkin anche se, sappiamo anche, che il suo contratto è in scadenza nel 2024 quindi c’è ancora un anno e mezzo di accordo. Ma alcune frizioni per via di qualche mancata operazione di mercato e anche qualche chiamata importante, potrebbero cambiare lo scenario alla fine della stagione.

Di Conte alla Roma se n’è parlato un poco di tempo fa e anche nelle scorse settimane qualche voce è rimbalzata in maniera prepotente. Adesso questa nuova indiscrezione che apre degli scenari importanti, che non sappiamo quanto reali o meno, ma quando una voce circola in questo modo e con questa insistenza allora qualcosa di vero, anche minimo, c’è sempre. Insomma, c’è da capire e da stare veramente attenti a quello che potrebbe succedere. Conte alla Roma per il dopo Mourinho? Chissà…