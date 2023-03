Mourinho, il dolce dopo la mazzata: “Con la Roma ha fatto un capolavoro”

“Mourinho ha fatto un vero e proprio capolavoro”: la sentenza sull’operato del tecnico arriva in diretta dopo la mazzata della squalifica

La notizia principale, di oggi, è senza dubbio la questione Mourinho, con il respingimento del ricorso presentato dalla Roma contro le due giornate di squalifica contro il tecnico portoghese. Non sarà in panchina lo Special One né domenica prossima contro il Sassuolo, né l’altra quando in programma ci sarà il derby contro la Lazio. Una mazzata.

Una mazzata difficile da digerire, anche perché per quello che è uscito fuori nelle ultime settimane di colpe così gravi Mourinho non ne aveva. Ma tant’è, la decisione è questa e ormai non si può più fare niente per tornare indietro. Bisogna incassare e andare avanti e magari vincere anche per il tecnico che sarà in tribuna nelle prossime due uscite dei giallorossi. Non ci voleva. In ogni caso, mentre si discuteva il ricorso e mentre veniva presa questa decisione, durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY ha parlato Paolo Tramezzani, ex giocatore e adesso allenatore. Ecco quello che ha detto.

Mourinho, le parole di Tramezzani

Parlando in un contesto dove nel mezzo c’è anche l’operato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, Tramezzani ha espresso il suo pensiero su entrambi: “Sono due numeri uno assoluti, poi ovviamente capisco che tanti vorrebbero vedere un calcio differente, però penso che le loro squadre rappresentino bene quelli che sono loro come allenatori, tecnici che sono vincenti, che puntano al risultato e che si adattano alle squadre che hanno”.

Insomma, una promozione piena per i due allenatori: “Penso che difficilmente con un altro tecnico vedremmo la Roma giocare meglio. Poi bisogna anche andare a vedere i contesti, e Roma è sempre una piazza difficile, Mourinho da questo punto di vista ha fatto un capolavoro”. Di dubbi, quindi, Tramezzani non ne ha. Per lui, l’operato di Mou è Special…One.