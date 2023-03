Mourinho, squalifica UFFICIALE: la decisione della Corte d’Appello

Serra-Mourinho, dopo le polemiche delle ultime settimane e la sospensione della squalifica arriva la decisione definitiva della Corte d’Appello.

Tutti ormai conoscono la grinta di José Mourinho. È proprio questo particolare che lo ha reso uno degli allenatori più vincenti del panorama internazionale, arrivando alla conquista di oltre 20 trofei. Tuttavia però è proprio questo carattere che lo ha spesso fatto finire nell’occhio del ciclone.

Il portoghese sa sempre rispondere per le rime a chi non si rivolge a lui con l’adeguato rispetto, come successe ad esempio con il dirigente Pietro Lo Monaco ai tempi dell’Inter quando in conferenza stampa rispose così al dirigente che aveva tirato in ballo il suo nome:

“Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco… Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto”.

Un episodio decisamente più sconveniente è capitato di recente sulla panchina della Roma in occasione della partita di Serie A Cremonese-Roma ed i protagonisti furono l’allenatore portoghese ed il quarto uomo Serra, oggi è arrivata la decisione definitiva della Corte d’Appello.

Mourinho, UFFICIALE: due turni di squalifica, salta anche il derby con la Lazio

Dopo la vibrante lite che aveva visto protagonisti il quarto uomo Serra e l’allenatore José Mourinho al tecnico era stata data una squalifica di due giornate, per la quale la Roma ha presentato ricorso viste le accuse lanciate dal portoghese al direttore di gara.

Ricorso momentaneamente accolto e che ha permesso al portoghese di sedere sulla panchina nel match casalingo contro la Juventus, cosa che avrebbe permesso a chi di dovere di analizzare il caso con la dovuta attenzione.

A distanza di pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico è arrivato il verdetto ufficiale che chiude definitivamente questa vicenda: José Mourinho è stato ufficialmente squalificato e salterà le prossime due sfide di campionato, incluso il derby con la Lazio. Nei confronti dello Special One anche un’ammenda di 10mila euro.