Calciomercato Roma, da Abraham a Kane: ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra le sirene relative ai possibili affari in essere continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Abraham coinvolto indirettamente.

In questo scorcio di 2023 la Roma ha costruito la maggior parte dei suoi successi grazie a prestazioni solide e ad un attacco capace di capitalizzare le occasioni create. Il pacchetto arretrato è ritornato a svettare in lungo e in largo con uno Smalling in versione deluxe ma i progressi evidenziati dalla compagine giallorossa sono tangibili in ogni zona dal campo.

E così anche Tammy Abraham sembra essersi messo definitivamente alle spalle il periodo no. Sebbene la media realizzativa sia più bassa rispetto a quella con la quale aveva concluso la scorsa stagione, l’attaccante della Roma è stato elogiato pubblicamente da José Mourinho nel corso della conferenza stampa pre Real Sociedad per l’atteggiamento profuso anche in panchina. I rumours di mercato, però, continuano a gravitare attorno all’ex bomber del Chelsea che ha diversi estimatori in Premier League. Sebbene dalle parti di Trigoria non sia ancora arrivata un’offerta concreta, spifferi sempre più insistenti continuano a farsi strada, aprendo le porte talvolta a scenari a sorpresa.

Calciomercato Roma, lo United vira su Kane: Abraham dimenticato?

Uno dei club che ha lanciato maggiori segnali di apprezzamento all’indirizzo dell’attaccante della Roma è stato il Manchester United. I Red Devils hanno bisogno di una punta di peso al quale affidare le chiavi di un attacco privo di un bomber di razzo in grado di far salire la squadra e di attaccare con veemenza l’aria di rigore. Una variabile tattica alla quale ten Hag per causa di forza maggiore non può fare affidamento ma che rappresenterebbe un ulteriore step nel percorso di crescita dei Red Devils.

Secondo quanto riferito da Football Insider, però, lo United avrebbe nuovamente dirottato le proprie attezioni su Harry Kane. Il capitano del Tottenham, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli Spurs in scadenza nel 2024, rappresenterebbe il primo nome sulla lista del club di Manchester per rinforzare il proprio reparto. Stando così le cose, dunque, almeno per il momento lo United non dovrebbe creare particolari grattacapi sul fronte Abraham, che la Roma comunque non sarebbe disposta a cedere a cuor leggero.