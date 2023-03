Tentazione Roma, esplosione ‘silenziosa’: l’ultimo scatto avvicina la firma

Calciomercato Roma, ‘scadenza’ fissata e rinascita giallorossa con Mourinho. Ecco quando si decide.

L’importanza di avere una rosa lunga e completa è stata sovente evidenziata da Mourinho e, più in generale, dalla resa costante e ad alti livelli di tutte quelle rose che, anche in un calcio ricco di impegni ravvicinati quanto spezzettati, siano sempre riuscite a creare delle felici alternanze nel corso della settimana calcistica e dei novanta minuti.

Basti pensare all’impatto dei cambi in casa Napoli nel corso di questo campionato ma, più in generale, alla qualità delle panchine di alcuni top club europei presi sovente come paradigma da parte di José. Quest’ultimo, nella sua esperienza a Roma, non ha mai perso occasione per manifestare il suo malcontento quando si fosse reso consapevole di non avere i giusti elementi a disposizione per poter calibrare le giuste rotazioni ma ha al contempo riconosciuto, quando possibile, di essersi sentito pago e soddisfatto dello scacchiere a sua disposizione.

Le problematiche e ‘lamentele’ principali erano arrivate soprattutto lo scorso anno, seppur con un vigore andato lenendosi dopo un calciomercato invernale che con Maitland-Niles ed Oliveira aveva garantito quantomeno qualche jolly in più.

Calciomercato Roma, la seconda vita del ‘Faraone’: maggio come deadline per El Shaarawy

Seppur ancor più che perfettibile, la squadra della Roma è fin qui risultata molto più completa rispetto allo scorso anno, grazie ai nuovi approdi e la crescita plasmata da Mourinho che ha permesso lui di poter contare su alcuni elementi della primavera quali Volpato, Bove o Tahirovic.

Discorso a parte merita Stephan El Shaarawy, letteralmente rinato in questa sua seconda esperienza a Roma, catalizzata da un ritorno dalla Cina un solo anno dopo la sua sortita dall’Europa. Il Faraone, già con Fonseca, aveva dimostrato di poter essere un elemento ancora importante ma ha sciorinato tutto il proprio valore soprattutto durante la gestione Mourinho.

Non è un caso che il tecnico non abbia mai perso occasione per encomiarlo, evidenziandone qualità e deontologia e dicendosi al contempo dispiaciuto ogni qualvolta, per motivi di gestione o squisitamente tattici, non abbia potuto concedere lui lo spazio giusto. Il contratto di Stephan è in scadenza a giugno ma la sua posizione nella Capitale sembra essere cosa gradita al giocatore e alla piazza tutta, con la quale ha intessuto un legame importante e di sincero affetto che in molti si augurano possa continuare ancora.

Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da Gazzetta.it, a detta dei quali la Roma starebbe maturando sempre più fiducia verso un rinnovo del quale non si è però ancora discusso. A rallentare i tempi erano state in un primo momento le problematiche fisiche del 92, oltre che una resa che non subito si era assestata sui livelli attuali.

Pur non registrandosi dei concreti passi in avanti, in quel di Trigoria si percepisce una certa fiducia, con la Roma che ha tempo fino a maggio per decidere se esercitare quell’opzione presente nel contratto che garantirebbe un rinnovo automatico dell’intesa con l’eclettico ex Milan.