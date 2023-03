Roma-Sassuolo: ecco le probabili scelte di Mourinho per la sfida casalinga di oggi alle 18 contro i neroverdi del Sassuolo

La prossima sfida per gli uomini di Mourinho sarà all’Olimpico contro i neroverdi del Sassuolo. Potremmo definire la squadra emiliana come una delle bestie nere dei giallorossi, che soprattutto in casa hanno sempre faticato contro di loro.

Anche all’andata fu una partita ostica e ricca di insidie, dalla quale però la squadra stava per uscire con i 3 punti, se non fosse stata per una fatale distrazione dell’olandese Rick Karsdorp dalla quale nacque il gol del pareggio dei padroni di casa.

Fu anche l’inizio della lunga ‘faida’ tra Mourinho e l’esterno olandese. Dopo la partita infatti l’allenatore inveì pesantemente ma implicitamente contro il giocatore, accusato addirittura di aver tradito i compagni con il suo atteggiamento. A distanza di mesi il rapporto tra i due è migliorato, a causa anche delle scarse prestazioni di Celik Mourinho si è convinto a reintegrarlo.

Da Sassuolo-Roma a Roma-Sassuolo tantissime cose sono cambiate, ed anche in campo molto probabilmente assisteremo ad alcuni cambi mirati a far riposare i giocatori protagonisti delle partite con Juventus e Real Sociedad.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Mou rimescola le carte in difesa

La Roma si trova ad affrontare uno dei tour de force più importanti della stagione. Le partite ravvicinate con Juventus, Real Sociedad, Sassuolo e Lazio diranno molto sul finale di questa stagione, soprattutto perché Pellegrini e compagni troverebbero nuovi stimoli in caso di vittoria sia in Europa che in campionato.

Il vantaggio di due gol permette di giocare in Spagna con una certa tranquillità, ma bisognerà rimanere concentrati dal primo all’ultimo minuto se si vogliono evitare spiacevoli sorprese. In campionato invece la sfida con i neroverdi potrebbe essere ricca di incognite, soprattutto a livello di formazione.

Saranno tanti gli indisponibili per questa sfida, a cominciare dallo squalificato Bryan Cristante, passando per il Gallo Belotti, costretto al forfait a causa di una frattura al polso che si aggiunge alla lista di asperità abbattutesi su alcuni giallorossi in questo periodo. Anche Pellegrini dovrebbe rimanere in panchina a causa della brutta ferita rimediata in Europa che gli è costata 30 punti di sutura.

Dall’altra parte Dionisi ritrova Berardi, che andrà a completare il tridente con uno tra Lauriente e Pinamonti e Defrel. Queste, in attesa delle disambiguazioni ufficiali, i probabili schieramenti ponderati dai due allenatori, consapevoli non poco della nobile importanza sottintesa ai novanta minuti odierni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Abraham.

All.: Mourinho

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Rouan, Rogerio, Frattesi, Obiang, Matheus Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurienté

All.: Dionisi

Arbitro: Fabbri di Ravenna.