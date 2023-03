Calciomercato Roma, accordo totale per il rinnovo: le parti sono d’accordo su tutto. Ma manca ancora l’ultima cosa per la firma

C’è un elemento nella Roma che va in scadenza di contratto e che dalla sua parte avrebbe già preso una decisione, assai importante, e anche molto netta, che sarebbe quella di voler continuare con la maglia giallorossa addosso. Anche perché, a differenza di qualche panchina di troppo, è uno su cui Mourinho può fare molto affidamento.

Parliamo di El Shaarawy, che come tutti sappiamo ha un accordo fino al prossimo 30 giugno che ancora non è stato rinnovato. Ma che dipende, secondo quelle che sono le informazioni riportate in esclusiva da calciomercato.it, tutto dalla Roma. Sì, il Faraone avrebbe già trovato un punto d’incontro con la società giallorossa per le cifre del nuovo contratto e anche per la durata, ma ancora non ha ricevuto dalla società nessuna comunicazione.

Calciomercato Roma, la situazione El Shaarawy

Sappiamo benissimo come Pinto, così come i Friedkin, e lo hanno dimostrato con Zaniolo, non amino troppo parlare di rinnovi a stagione in corso. Per quello, secondo la società giallorossa, c’è tempo anche alla conclusione della stagione. Ed è probabilmente per questo che ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale a El Shaarawy, che dal proprio canto sta dimostrando in campo, quando chiamato in causa, di meritarsi un rinnovo così importante visto che potrebbe anche essere l’ultimo contratto della sua carriera.

Vedremo ovviamente quello che nelle prossime settimane succederà, magari la Roma stupirà tutti anticipando quella che potrebbe essere una comunicazione ufficiale svelando i dettagli del nuovo accordo, ma la notizia ovviamente è quella che le parti sono sicure su quello che dovrebbe essere lo stipendio del giocatore – che è una parte fondamentale per convolare a nozze – e anche per quanto tempo dovrà essere rinnovatala stretta di mano. Mourinho, come detto, si fida di El Shaarawy e spesso lo manda in campo a gara in corso perché sa che l’ex Milan è uno di quelli che possono spaccare la partita con una giocata. E uno così, in panchina, la Roma non ce lo ha sempre.