Roma, sentenza su Mourinho: “Venuti fuori gli aspetti peggiori”

Roma, “Mourinho trasmette nervosismo”: la sentenza arriva in diretta. “Però la stagione è da sufficienza”.

Non ci sarà nel derby Mourinho: al tecnico portoghese è stata confermata la squalifica di due giornate che gli ha fatto già saltare la sfida contro il Sassuolo. Invece, lo Special One, in panchina giovedì sera contro la Real Sociedad ci sarà e questo ovviamente è un bene per la Roma, che trasuda gli stessi sentimenti del proprio tecnico: quelli della voglia di combattere su ogni pallone, quelli della voglia di buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo. Anche se ogni tanto ci sono delle scene di nervosismo che non aiutano di nessuno.

A esprimere comunque un pensiero su quello che è fino al momento l’operato del tecnico portoghese sulla panchina della Roma, intervenendo durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, ci ha pensato Corrado Orrico, ex allenatore, che ha svelato quello che è suo pensiero sull’allenatore giallorosso.

Roma, le parole di Orrico

“In questa stagione sono venuti fuori gli aspetti peggiori di Mou, di voler vincere per forza. Non è che la Roma stia fatto niente di male, c’è qualche incertezza, qualche errore, ma il suo campionato faticosamente lo sta facendo”.

“Mourinho comunque è teso e nervoso, e non è bello. E questo è dovuto – ha spiegato ancora l’ex allenatore – al fatto che non vede la squadra come vorrebbe. Questo nervosismo inoltre lo trasmette alla propria squadra e questo sicuramente non è bello. In ogni caso è un Mourinho sufficiente”. Queste le parole di Orrico che rendono l’idea, anche, di quello che si vede da fuori Trigoria. Un Mou sì nervoso, ma forse lo è per quello che gli viene contestato ogni domenica quando va in panchina. Con tutti i riflettori puntati addosso.