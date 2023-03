Trappola Real Sociedad, provocazione al Kubo: “Roma, se ne parlerà per anni”

Il Real Sociedad prepara la trappola per la Roma. E c’è anche la provocazione di Kubo: “Se ne parlerà per anni” Non parla di “remuntada” Kubo, una parola che Mourinho conosce bene visto che quando allenava l’Inter ha spedito indietro l’assalto del Barcellona. Ma il giocatore della Real Sociedad provoca la Roma. E da quelle parti stanno preparando la trappola per la Roma. La squadra di Algucial, infatti, crede nella rimonta. E Kubo è sicuramente uno degli elementi che i giallorossi devono cercare di disinnescare. Si parte dal 2-0 dell’andata conquistato in un Olimpico strapieno che ha trascinato in campo i giallorossi. Una cosa che si potrebbe ripetere anche nella gara di giovedì in terra spagnola. “Se la Roma è riuscita a fare due gol, perché non dovremmo riuscirci noi? All’andata abbiamo avuto le occasioni senza sfruttarle a differenza loro…” ha detto Kubo. Parole riportate da Sportmediaset.it. Trappola Real Sociedad, le parole di Kubo Kubo è convinto che la sua squadra possa riuscire nell’impresa: “I tifosi possono essere fiduciosi – ha detto ancora – e voglio far parte della storia del club e quindi rimontare il risultato dell’andata in maniera che anche tra 10 anni si parlerà della nostra impresa. Se poi accadrà con un mio gol tanto meglio”.

Un Kubo che spiega, inoltre, con quale atteggiamento la truppa di Alguacil dovrà scendere in campo nella serata di giovedì. “Rabbiosi e dovremmo giocare con aggressività e fiducia. Non possiamo sbagliare in nessun modo, stiamo vivendo inoltre un buon momento di forma e lo stiamo dimostrando”. Lo sapevamo che sarebbe stato difficile, e sapevamo che la Real Sociedad affronterà al massimo la gara di giovedì sera. E queste parole non fanno altro che confermarlo e niente di più. I giallorossi devono stare tranquilli e fare la propria partita. In questo modo, con il piglio della grande squadra, Mourinho e i suoi ragazzi potrebbero uscire alla grande da una sfida assai delicata.