Calciomercato Roma, accordo con il Barcellona: doppio avviso per Pinto

Calciomercato Roma, decisione presa e doppio avviso a Tiago Pinto. Gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più calde del momento.

Il calciomercato, come abbiamo imparato a capire nel corso di questi anni in casa Roma e non solo, è sovente frutto di incastri e capacità di saper fiutare gli affari giusti con le corrette tempistiche, cercando di anticipare concorrenze e cogliere opportunità anzitempo, al fine di concretizzare operazioni importanti che permettano al club e alla squadra di crescere.

Lo abbiamo visto con i giallorossi tante volte e, in particolar modo, in un biennio contraddistinto dal binomio Pinto-Mourinho che ha sempre cercato di agire con tempestività, al fine di affrontare le tante questioni di mercato giallorosse con la giusta concentrazione e al fine di rimpolpare la squadra con le giuste tempistiche. Certo, attese un po’estenuanti come quella per Belotti o Solbakken non vanno dimenticate ma sono comunque da inserirsi nel ‘gioco’ di una serie di eventi che rendono il trimestre estivo (e il mese di gennaio) affascinante quanto pericoloso e suggestivo.

Calciomercato Roma, accordo trovato con il Barcellona: anche Tiago Pinto osserva con interesse

Non è un caso che, a distanza ancora di qualche mese, anche in casa Roma si inizino a valutare alcune delle possibili mosse da concretizzare nel prossimo futuro. Come sovente evidenziato, queste abbracceranno tutta una serie di questioni e riguarderanno plurimi reparti. In particolar modo, giungono da Relevo delle novità che non poca ingerenza potrebbero avere in casa Roma.

I recenti eventi legati a Kumbulla e la già maturata consapevolezza di apportare migliorie nel reparto arretrato comporteranno delle valutazioni anche sul fronte difensivo. I nomi qui monitorati sono diversi e, tra i vari, abbiamo parlato in questi mesi di Laporte e Ndicka. Per entrambi potrebbe aprirsi uno spiraglio, seppur con la consapevolezza che i due scenari sono accomunati da difficoltà diverse ma importanti.

In particolar modo, Relevo ha evidenziato come sia stato trovato un accordo tra Inigo Martinez e il Barcellona, da tempo sulle sue tracce e vicinissimo al concretizzare il colpo per rimpolpare le retrovie di Xavi. L’affondo non è ancora del tutto completato alla luce dei dubbi e le perplessità legate al possibile scandalo arbitrale riguardante transazioni di denaro e intercettazioni riassumibili nell’espressione ‘caso Negreira’.

Da questo potrebbero derivare importanti evoluzioni, abbraccianti anche il mondo Roma. L’eventuale chiusura di Inigo Martinez porterebbe infatti i blaugrana a mettere in secondo piano Laporte e Ndicka, inseriti nella tassonomia di giocatori tenuti in considerazione per migliorare la difesa.