Calciomercato Roma, cambia squadra e campionato: Guardiola completa il tris

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra si materializza un nuovo colpo di scena che rischia di tagliare definitivamente fuori le italiane.

L’ora del fischio d’inizio del derby della Capitale si avvicina in maniera inesorabile. Confronto al quale gli uomini di José Mourinho si presentano forti della qualificazione ai quarti di Europa League già in cassaforte. La Roma, però, dovrà chiaramente evitare cali di tensione in un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa ad un posto in zona Champions League.

Molti degli spifferi legati ai possibili affari ancora in essere saranno inevitabilmente influenzati dal piazzamento in classifica. Dybala e compagni intendono giocarsi le proprie chances fino all’ultimo per lanciare un messaggio inequivocabile alla concorrenza. Sarà poi Pinto a dover rinforzare eventualmente l’organico con acquisti funzionali all’idea di gioco di José Mourinho. Alla luce della partenza di Nicolò Zaniolo, infatti, uno dei nomi accostati alla Roma è quello di Marco Asensio, il cui futuro resta ancora un rebus tutto da sciogliere. L’esterno offensivo del Real Madrid è legato ai Blancos da un contratto in scadenza la prossima estate che non è stato rinnovato.

Calciomercato Roma, corsa a tre per Asensio: la situazione

Fino a qualche giorno si pensava che l’entourage del calciatore e gli uomini mercato del Real avessero effettuato sensibili passi in avanti per la firma del rinnovo. In realtà la distanza tra domanda ed offerta persiste, motivo per il quale ad oggi le chances di un addio di Asensio a fine stagione sono molto alte. A proposito dall’Inghilterra trapelano interessanti indiscrezioni che non possono non essere prese in considerazione.

Stando a quanto riferito da Team Talk, infatti, il Manchester City si sarebbe aggiunto ad Arsenal e Chelsea nella lista di pretendenti all’esterno offensivo nativo di Palma de Maiorca. I tre club inglesi starebbero dunque monitorando la situazione con estrema attenzione, pronti a cogliere eventuali spiragli per indirizzare l’affare. Al momento un’offerta concreta non è partita: sia i Citizens che le due squadre londinesi si sono limitate ad effettuare dei sondaggi esplorativi per capire margini di manovra. Staremo a vedere se tutto questo porterà ad uno dei club inglesi sulle tracce di Asensio a rompere gli indugi: scenario da monitorare.