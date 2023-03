Calciomercato Roma, Wijnaldum gratis: il PSG e Pinto hanno deciso

Calciomercato Roma, futuro Wijnaldum e presa di posizione Pinto. Il PSG ha già dato il proprio responso, ecco cosa sta succedendo.

Ogni stagione è certamente contraddistinta da un’importante serie di eventi in grado di rimanere impressi nella mente dei tifosi a lungo, sia in negativo che in positivo. Allo stesso modo, anche momenti non propriamente legati al calcio giocato riescono a entrare negli animi e nei sentimenti di piazze e città, soprattutto se calorose come Roma.

Qui, nel corso degli ultimi anni, sono stati fatti certamente importanti conti (non solo in senso metaforico) con addii nobilissimi e non poco sgraditi ai tifosi. Basti pensare alle tante cessioni concretizzate durante la gestione societaria passata ma anche alla separazione da quell’Edin Dzeko che tanto ha dato ad una squadra dalla quale ha però lui stesso deciso di separarsi dopo più di un lustro.

Senza pensare troppo al passato e tornando al discorso delle emozioni, la scorsa estate ha certamente saputo regalare non pochi momenti di attesa e gioia da questo punto di vista. In molti, certamente, ricorderanno dell’accoglienza di Paulo Dybala, assumente in quei giorni una sorta di ciliegina sulla torta ad un mercato che stava pian piano corroborando sempre di più lo scacchiere di Mourinho.

Calciomercato Roma, Wijnaldum tra permanenza e addio: il PSG ha deciso

Da lì a poco, tra tweet criptici ed emblematici di giornalisti nonché attese e speranze dei tifosi, il meravigliosamente folle pubblico romanista avrebbe poi accolto un altro campione, giunto nella Capitale, forse, con un entusiasmo ancor più importante. Il riferimento è certamente a Georginio Wijnaldum, il cui approdo a Roma aveva smosso veementemente animi e speranze proprio alla luce del fresco approdo di Dybala.

Gini, insomma, confermava l’anelito dei Friedkin al voler fare cose in grande nonché la capacità di Tiago Pinto nel saper cogliere le giuste opportunità di mercato. L’evoluzione della storia è poi però divenuta cosa nota a tutti, con quel triste infortunio rimediato negli ultimi giorni di agosto e in grado di impattare anche sui piani di mercato della Roma.

Rientrato a pieno regime da circa un mese, l’olandese non è ancora al top della condizione ma si è rivelato fin qui importante e centrale per Mourinho in più di un’occasione. A circa due mesi dalla fine della stagione, il suo futuro è ancora da scrivere. L’obbligo di riscatto sarebbe scattato solo qualora Wijnaldum avesse disputato almeno il 50% degli impegni stagionali, cosa non verificatasi per i motivi che conosciamo tutti.

L’Equipe, a tal proposito, aggiunge anche come il PSG non abbia accettato di rescindere il contratto del giocatore, dopo le esplorazioni avviate da Pinto in tale direzione. Confermarlo definitivamente come un giocatore della Roma significa ad oggi sborsare 8 milioni di euro nelle ricche casse parigine. Pinto, per ora, sembrerebbe aver scartato quest’ipotesi e, come scrivono in Francia, un ritorno dell’olandese a Parigi per rimpolpare una mediana apparsa non poche volte in difficoltà rappresenta uno scenario non così utopistico.