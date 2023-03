Lazio-Roma non sarà soltanto uno scontro sul rettangolo di gioco: i club capitolini lanciano la sfida da 60 milioni di euro, chi la spunterà?

La rivalità tra Roma e Lazio è una tra le più accese non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Poche sfide hanno il fascino di quella della capitale. Tutto il mondo si ferma quando gioca il derby di Roma, accompagnato spesso da un clima quasi surreale sia dentro che fuori lo stadio.

Una sfida che può valere una stagione, soprattutto per chi non ha più nulla da chiedere se non un piazzamento campionato come per la Lazio. Anche la Roma ovviamente ha molto da perdere, soprattutto perché gran parte della qualificazione in Champions potrebbe passare da questi 90 minuti, a maggior ragione dopo la sconfitta del Milan per mano dell’Udinese.

Ma questa volta il derby può valere ancora di più. Roma e Lazio si sfidando anche fuori dal campo, per un colpo da 60 milioni di euro che rilancerebbe le sorti dei due club.

Lazio-Roma, non solo il derby: sfida da 60 milioni di euro

Guadagnarsi la qualificazione in Champions League potrebbe rilanciare le aspettative di qualsiasi club, soprattutto per quelli italiani che vivono una delicata situazione dal punto di vista economico. L’accesso a questa competizione infatti non garantisce solo visibilità, ma concede anche un grande appeal verso i calciatori e i futuri obbiettivi di calciomercato.

Molti calciatori infatti sognano di calcare il palcoscenico della Champions League, ecco perché centrare l’obbiettivo potrebbe valere molto di più dei tanti soldi messi sul piatto dai diritti tv. Tuttavia il lato economico ad oggi ha un valore ancora più rilevante, ecco perché la sfida tra Roma e Lazio assume tutto un altro significato.

In ballo – come riportato dal “Messaggero” – oltre alla classifica e all’onore dunque, ci sono i milioni che frutterebbero dall’eventuale raggiungimento del quarto posto, circa 60 milioni di euro (secondo i calcoli dell’ultima Champions), questa la cifra che incasserebbe chi a fine anno riesce a rientrare in una delle prime 4 posizioni.

Andare avanti nella competizione, garantirebbe altri 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi, 10,6 per i quarti, 12,5 per la semifinale e 15,5 per la finale (in caso di vittoria altri 4,5). A cui aggiungere i premi partita, i ricavi da stadio e il market pool, insomma, una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse delle società.