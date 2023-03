Si complica la corsa al quarto posto valido per la Champions League per la Roma, la Juventus è tornata al secondo posto

Uno dei campionati più imprevedibili degli ultimi anni. La Serie A giornata dopo giornata non finisce di stupire, e questo vale per tutte le posizioni della classifica, fatta eccezione per il Napoli che si appresta a chiudere conquistando record su record oltre che uno Scudetto meritatissimo per quanto visto in campo.

Quello che è mancata è stata una valida concorrente che potesse impensierire gli uomini di Spalletti, in quanto l’Inter di Simone Inzaghi, non si è dimostrata all’altezza ed il Milan di Pioli, almeno in campionato, sembra la brutta copia della squadra campione d’Italia appena lo scorso anno.

Grande assente alla corsa al primo posto è la Juventus che, per motivi non di campo, è stata penalizzata di ben 15 punti in campionato, cosa che anche psicologicamente ha rallentato gli uomini di Allegri. Nonostante la penalizzazione la Juventus è in piena corsa per la Champions League, che dimostra quanto il campionato sarebbe potuto essere più equilibrato senza la citata penalità.

A sorpresa però i bianconeri sono riusciti a riprendersi il secondo posto, cosa che complica e non poco la vita di Mourinho che rischia di rimanere fuori dalla corsa alla coppa dalle grandi orecchie.

Roma, missione Champions in salita: Juventus di nuovo seconda

Sono passati mesi dalla notizia che ha scosso ancora una volta le fondamenta del calcio italiano, ovvero quando la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici di Torino e Roma della Juventus, dando così inizio all’operazione Prisma. Da lì in poi una serie di eventi hanno portato prima allo scioglimento dell’intero CDA bianconero, Agnelli compreso, alla suddetta penalità in classifica di 15 punti.

Dopo la sentenza gli effetti psicologici di questo evento si sono visti anche sul campo, dove la Juve proprio in quei giorni perse la partita casalinga contro il Monza, tuttavia un’inversione di marcia ha consentito a Chiesa e compagni di insidiare di nuovo i posti validi per la prossima Champions League. A stupire però sono le quote aggiornate per la corsa Scudetto che, oltre a dare il Napoli come strafavorito per la vittoria finale, vedono la Juventus come seconda forza del campionato.

Nello specifico i bianconeri seguono il gli azzurri al secondo posto, con una quota di 50 volte la posta (quote Goldbet), decisamente maggiore rispetto alla Lazio, a quota 150 al pari dell’Inter, segue il Milan la cui vittoria del torneo paga ben 250 volte la posta.

Vedere la Juventus così quotata Champions fa pensare alla possibilità che quei famosi 15 punti di penalità possano essere alla fine anche tolti. La sentenza infatti non è definitiva, ed il tribunale potrebbe ancora avere l’ultima parola, i punti in questione infatti non possono essere diminuiti, ma soltanto confermati oppure tolti in toto.